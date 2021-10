Iva Jonová, trenérka J. Hradce: „Nejeli jsme tu dlouhou cestu nadarmo a vezeme si domů cenné body. Chuť a nasazení z posledního vítězného domácího duelu s Havlíčkovým Brodem nám vydržela a začátek zápasu v Bohumíně byl podobný. Hrálo se rychle dopředu a hlavně nám to tam padalo. Pak sice přišel na chvíli útlum a domácí hráčky stáhly v 15. minutě manko na rozdíle jedné trefy, ale díky houževnatosti a bojovnosti jsme se brzy vrátily do hry a náskok už jsme si nenechali vzít. Po celý průběh se hrála svižná házená, padalo hodně gólů a hlavně z našich hráček čišela radost ze hry a touha po vítězství. Díky tomu, že se nám dařilo proměňovat šance, jsme ani moc neřešili méně důraznou obranu a sem tam nějakou chybu v ofenzivě. Holkám k vítězství gratuluji a doufám, že se nadále povezeme na vítězné vlně.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.