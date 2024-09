Jindřichohradecké prvoligové házenkářky vstoupily do nové sezony vítězně. V rámci 2. kola Českého poháru porazily hladce druholigové Ústí nad Labem rozdílem dvaceti gólů 34:14. Dobře se tak naladily na premiérové utkání nového ročníku I. ligy, do níž vstoupí už v sobotu 7. září doma proti béčku Mostu (17 hodin). Tým od Vajgaru, který obhajuje bronzové medaile, doznal i dílčích změn v hráčském kádru.

Svěřenkyně trenérky Ivy Jonové hlavní fází přípravy zahájily počátkem srpna, v jejím rámci absolvovaly soustředění v Žirovnici a v závěru srpna společně s dalšími kategoriemi i tradiční kemp na Zvůli. „Kromě tréninků kondiční, fyzické a herní přípravy jsme odehráli i několik zápasů,“ zmínila. Měla na mysli především zápasy proti budějovické Lokomotivě, vlastním dorostenkám či dorostencům Třeboně.

Kádr žen doznal několika změn a především se rozšířil. Z prvoligového dorostu si v něm místo vybojovaly Zuzana Coufalová s Terezou Camrdovou, ze Žirovnice přichází na hostování Lucie Hemberová, z béčka se připojily Petra Kostková s Anetou Chvojkovou, jež se po několika letech vrací k házené. Klub obnovil i hostování brankářky Evy Břížďalové z Vršovic. Kariéru naopak po minulé sezoně ukončila Andrea Jonová.

„I v letošním ročníku bude pokračovat hostování Valerie Hauserové v interligovém Písku a nově ve stejném klubu bude stejnou formou působit i Kristýna Coufalová,“ podotkla jindřichohradecká trenérka.

S novou sezonou Házená J. Hradec rozjíždí rovněž nábor dívek od pěti let. Bližší informace podá trenérka nejmladších adeptek Andrea Jonová na telefonu: 720 407 998 nebo emailem: andreajonova@gmail.com.

Kádr Házené Jindřichův Hradec

Brankářky: Petra Dušková, Kateřina Reisnerová, Eva Břížďalová, Aneta Chvojková.

Hráčky do pole: Gabriela Zahradníková, Tereza Camrdová, Lucie Hemberová, Natálie Tržilová, Zuzana Coufalová, Simona Březinová, Aneta Rytířová, Karolína Loskotová, Monika Ošívková, Lucie Frühaufová, Kristýna Coufalová, Tereza Kovářová, Petra Kostková, Eliška Kovářová, Kristýna Plucarová.

Trenérka: Iva Jonová. Vedoucí družstva: Radka Camrdová.

Hladký postup v poháru

Jihočešky byly do Českého poháru nasazené rovnou do druhého kola, v němž se představily v Ústí nad Labem. Domácí druholigový celek je však příliš neprověřil. Hradec vyhrál o dvacet gólů a kdyby proměňoval své šance, mohl být rozdíl ve skóre ještě mnohem vyšší.

„Do Ústí jsme jeli s jasným cílem vyhrát a podstoupit do dalšího kola. To jsme splnili a s přehledem jsme soupeřky přehráli. Výsledek však úplně nevypovídá o naší jasné převaze, mělo to být minimálně ještě o deset branek víc. Připravili jsme si totiž spoustu jasných příležitostí, ale opět se ukázala jedna z našich slabin, a to je neproměňování šancí. Na tom musíme ještě víc zapracovat, abychom si tím nekomplikovali ligová utkání,“ konstatovala hradecká trenérka Iva Jonová.

HK Spartak Ústí nad Labem – Házená Jindřichův Hradec 14:34 (5:15)

Nejvíce branek: Šumová 4, Macháčková 3 – T. Kovářová 6, Camrdová 6, Frühaufová 5, Zahradníková 4, E. Kovářová 3, Březinová 3. Sedmimetrové hody: 2/1:2/1. Vyloučení: 2:4. Rozhodčí: Lorenc, Trefný.