„Znovu se opakovaly chyby z první půle. Nepřálo nám štěstí ani u poslední akce, kdy jsme mohli jít do rychlého útoku, ale naši přihrávku zachytila havlíčkobrodská brankářka a pak už bylo pozdě,“ dodala Iva Jonová.

Po změně stran nastoupily jindřichohradecké házenkářky na palubovku jako vyměněné. Začalo se jim hlavně více dařit střelecky, což tým povzbudilo, postupně manko smazaly a dokonce se dostaly do vedení. Hodně tomu také napomohly vynikající zákroky brankářky Petry Duškové, která doslova excelovala a zlikvidovala několik jasných střeleckých příležitostí soupeřek. V 54. Hradečanky vedly 25:21 a byly na nejlepší cestě dovést duel do vítězného konce.

„Pak jsme se trochu rozehráli, ale gólové manko ze začátku utkání se s námi táhlo celý poločas. Na jeho konci navíc Havlíčkův Brod po našich technických chybách navýšil vedení až na rozdíl šesti gólů. Výsledek úvodní půle byl odrazem našeho nesoustředěného výkonu a dělali jsme hrozně chyb. Ztráceli jsme míče a několikrát jsme jej doslova hodili soupeřkám do ruky. Navíc jsme nedůrazně bránili a moc se nedařilo ani brankářkám,“ podotkla koučka.

