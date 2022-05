„Mám obrovskou radost, že jsme udrželi šňůru našich výher a splnili cíl tohoto zápasu vyhrát minimálně o šest branek, abychom si zajistili v tabulce čtvrté místo. Je to naše nejlepší umístění po návratu do druhé nejvyšší soutěže. Jaro nám fakt vyšlo, těší mě, že máme výbornou partu, která chce vyhrávat a bojovat,“ zářila spokojeností jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Olomoucký univerzitní celek nepatří mezi oblíbené soupeře Jihočešek a úvodní desetiminutovka to také potvrdila, když Hanačky dokázaly s favoritem držet krok. Pak však domácí házenkářky po tříbrankové sérii odskočily na 8:5 a postupně navyšovaly svůj náskok, který o přestávce činil pět branek – 17:12.

Hned po změně stran Olomouc dvěma góly korigovala, ale vítr z plachet jí vzaly čtyři zásahy Hradce za sebou, po nichž vedl 21:14, což byl rozdíl, který domácí celek při výhře Otrokovic nad Bohumínem potřeboval, aby v tabulce skončil před nimi na čtvrté příčce.

Hostující hráčky ještě stáhly manko na pět branek, ale na ofenzivní sílu soupeřek nestačily a ty v 59. minutě vedly rozdílem devíti tref. Závěrečná korekce už na úspěchu hradeckého celku nemohla nic změnit a mladý tým od Vajgaru ukázal, že má potenciál být v příštím ročníku druhé nejvyšší soutěže ještě lepší.

„Ze soupeřek jsme měly trochu respekt, nebo alespoň já. Nehrajeme s nimi moc dobře, na jejich palubovce jsme myslím ještě nevyhrály. Ani tentokrát to nebylo úplně jednoduché. Olomoucké hráčky jsou zkušené a mají přesnou a tvrdou střelbu z prostoru spojek, to nám dělalo trochu problém ubránit. My se snažili hrát rychlou házenou, abychom nastříleli co nejvíce branek. Snaha o rychlé protiútoky přinesla i několik chyb, ale šancí jsme si vytvořili tolik, že jsme stanovený cíl splnili. Moc holkám děkuji za převedený výkon a za výborné zakončení letošní prvoligové sezony,“ podotkla koučka Iva Jonová.

Házená Jindřichův Hradec – SK UP Olomouc 34:27 (17:12)

Branky: Zahradníková 9/6, Frühaufová 5, Vlková 5, Tomanová 4, E. Kovářová 3, Plucarová 2, T. Kovářová 2, Jasanská 2 Tržilová 1, Březinová 1 – Hvostaľová 8/4, Dobrovská 6, Hochvaldová 5, Macharáčková 4, Hirešová 2, Žáková 2. Sedmimetrové hody: 6/6:4/4. Vyloučení: 3:3. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Dolejší, Chalupa. Diváci: 250.

Další výsledky 22. kola

Velké Meziříčí - Bohunice 25:25, Kunovice - Kobylisy 39:29, Bohumín - Otrokovice 26:28, Havlíčkův Brod - Ivančice 29:30, Vršovice - Olomouc 34:27.

I. liga ženy – konečná tabulka

1. Kunovice 22 18 3 1 653:540 39

2. Vršovice 22 15 3 4 594:510 33

3. Hostivice 22 14 0 8 573:546 28

4. Jindřichův Hradec 22 13 1 8 641:600 27

5. Otrokovice 22 13 1 8 602:563 27

6. Ivančice 22 11 1 10 661:622 23

7. Bohunice 22 10 3 9 541:535 23

8. Havlíčkův Brod 22 9 0 13 590:597 18

9. Kobylisy 22 7 0 15 602:654 14

10. Velké Meziříčí 22 5 3 14 532:599 13

11. Olomouc 22 5 2 15 528:638 12

12. Bohumín 22 3 1 18 596:709 7