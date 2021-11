Jihočeškám proti silnému protivníkovi vyšla především první půle, během níž nastřílely 22 gólů a vypracovaly si rozhodující náskok. Domácí hráčky pokračovaly v dobré hře i po změně stran, ale to už se z šoku probraly i Ivančice, které navíc v závěru pěti trefami v řadě zmírnily porážku na přijatelný rozdíl.

Iva Jonová, trenérka J. Hradce: „Děvčata předvedla moc pěknou házenou. Od začátku hrála naplno a zodpovědně. Dařilo se nám proměňovat šance, takže jsme si od začátku začali budovat náskok, a tím jsme se dostali do herní pohody. Soupeřky jsme doslova vykolejily, začaly chybovat a to nám nahrávalo. Vysoké tempo jsme vydrželi téměř celý zápas a dojem jsme si trochu pokazili pouze v posledních pěti minutách. Musím všechny pochválit, předvedli jsme hodně pěkných akcí. Prostřídali jsme celou lavičku a všechny hráčky se dokonce zapsaly do střelecké listiny. Mám velkou radost, že dokážeme zahrát rychlou pohlednou házenou, a to i proti takovému soupeři.“

Jindřichohradecké házenkářky jsou v tabulce páté a v dalším kole je v neděli 7. listopadu čeká souboj na palubovce týmu Lions Hostivice, který je se stejným počtem bodů hned za nimi.

Házená Jindřichův Hradec – HK Ivančice 36:32 (22:15)

Branky: E. Kovářová 7, Březinová 5, Vlková 4, Frühaufová 3, Plucarová 3, Zahradníková 3/1, Tržilová 2, Berounská 2, Dolejšová 2, Rytířová 2, T. Kovářová 1, Ryparová 1, Tomanová 1 – B. Krejčíková 7, L. Krejčíková 6, Jílková 5, Pánková 3, Velebová 3, Hájková 3, Machalová 2, Kocábová 2, Dužíková 1. Sedmimetrové hody: 1/1:2/0. Vyloučení: 2:3. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Moravec, Tůma.

Další výsledky 8. kola:

Kunovice - Bohunice 30:24, Velké Meziříčí - Otrokovice 25:33, Havlíčkův brod - Bohumín 37:25, Vršovice - Kobylisy 30:20, Olomouc - Hostivice 23:38.

I. liga ženy

1. Kunovice 8 7 1 0 230:195 15

2. Vršovice 8 7 0 1 222:176 14

3. Otrokovice 8 6 1 1 224:189 13

4. Havl. Brod 8 5 0 3 221:199 10

5. J. Hradec 7 4 0 3 205:195 8

6. Hostivice 8 4 0 4 207:199 8

7. Ivančice 7 3 0 4 221:210 6

8. Velké Meziříčí 8 2 0 6 183:199 4

9. Kobylisy 7 2 0 5 180:208 4

10. Bohumín 8 2 0 6 227:265 4

11. Olomouc 8 2 0 6 179:237 4

12. Bohunice 7 1 0 6 166:193 2