Jindřichohradecké házenkářky ve 4. kole I. ligy po výborném výkonu porazily Otrokovice 34:25 a v tabulce se posunuly na čtvrtou příčku. Jihočešky si rozhodující náskok vybudovaly už v první půli, kterou ovládly rozdílem osmi gólů.

Házenkářky Jindřichova Hradce zvítězily ve 4. kole I. ligy nad Otrokovicemi 34:25. | Foto: Petr Nystrom

Celek od Vajgaru vedl od samého začátku, ale Otrokovice se patnáct minut držely na dostřel (7:6). Pak však přišla pětibranková šňůra domácích házenkářek, které si následně do přestávky vypracovaly pohodový náskok 18:10.

Po změně stran už tak hradecký tým mohl hrát ve větším klidu a divákům předváděl pohledné akce. Přesto hostujícím hráčkám nedal ani na chvíli naději na přijatelnější výsledek a nakonec se po zásluze radoval z vysokého vítězství.

„Utkání nám vyšlo na jedničku. Od začátku jsme šli do vedení a hlavně v prvním poločase se nám dařilo jak v obraně, tak v útoku. Díky soustředěné defenzivě a dobrým zákrokům brankářky nám vycházely rychlé útoky a rychlé přechody do dopředu, což je naše silná zbraň. To umíme a taková hra nám vyhovuje. Druhá půle už byla o tom, že se hrálo malinko uvolněněji, s vědomím, že máme nahraný slušný náskok. Konečné skóre svědčí o naší jednoznačné převaze. Navíc si zahrála celá lavička a určitě jsme si všichni zápas užili. Holkám děkuji a gratuluji k dalším bodům,“ konstatovala trenérka vítězného družstva Iva Jonová.

V dalším kole se Jindřichův Hradec v neděli 8. října představí na palubovce vedoucího béčka Mostu, jež zatím neztratilo ani bod. (16).

Házená Jindřichův Hradec – Jiskra Otrokovice 34:25 (18:10)

Nejvíce branek: K. Coufalová 7, E. Kovářová 6/2, Zahradníková 5/3, Hauserová 2 – Žůrková 7/3, Ličmanová 3, Ondrášová 3, Divílková 3, Šarmanová 3, Juříková 3. Sedmimetrové hody: 5/5:6/3. Vyloučení: 4:2. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Halada. Diváci: 260.

Další výsledky 4. kola

Havlíčkův Brod – Cheb 28:24, Velké Meziříčí – Olomouc 23:29, Bohunice – Most B 28:34, Bohumín – Hostivice 30:24, Vršovice – Kunovice 34:28.

I. liga liga ženy

1. DHK Baník Most B 4 4 0 0 134:100 8

2. SHK Kunovice 4 3 0 1 117:87 6

3. 1.SC Bohumín 98 4 3 0 1 113:101 6

4. Házená Jindřichův Hradec 3 2 1 0 89:78 5

5. Lions Hostivice 4 2 1 1 116:115 5

6. Sokol Vršovice 3 2 0 1 91:88 4

7. Jiskra Havlíčkův Brod 4 2 0 2 97:105 4

8. HC Hvězda Cheb 4 2 0 2 105:114 4

9. SKUP Olomouc 4 1 1 2 109:110 3

10. Jiskra Otrokovice 4 0 1 3 115:128 1

11. Tatran Bohunice 4 0 0 4 98:116 0

12. Sokol Velké Meziříčí 4 0 0 4 84:126 0