V přímém souboji o druhou příčku jindřichohradecké házenkářky v 6. kole I. ligy porazily Bohumín přesvědčivě 46:36.

Jindřichohradecké házenkářky porazily Bohumín 46:36. | Foto: archiv Deníku

Začátek lépe vyšel hostujícímu týmu, Hradec se poprvé dotáhl ve 13. minutě a nakonec vyhrál poločas, který nabídl pořádnou přestřelku, o dvě trefy. Po změně stran však Jihočešky předvedly parádní výkon a silného soupeře nakonec přehrály rozdílem deseti gólů.

„V první půli nám dělal způsob hry Bohumína problém. Zlom nastal hned po obrátce. Styl pro nás neznámého soupeře už jsme přečetli, začali jsme dobře bránit a chodili do rychlých útoků. Taková hra nám vyloženě vyhovuje. Holky si parádně dávaly balony do běhu a postupně navyšovaly naše vedení. Byla to nádherná podívaná. Tým to zvládl opravdu parádně, přestože jsme nebyli kompletní, a všechny hráčky zaslouží velkou pochvalu,“ uvedla trenérka vítězek Iva Jonová.

Házená Jindřichův Hradec – 1.SC Bohumín 46:36 (24:22)

Nejvíce branek: E. Kovářová 11/2, A. Jonová 7, K. Coufalová 6, Tržilová 5, Březinová 5, Vlková 4 – Vachtarčíková 11/1, Michalíková 10, Dejová 4. Sedmimetrové hody: 4/4:3/2. Vyloučení: 3:2. ČK: 1:0 (Ošívková). Rozhodčí: Jonáš, Rusanov. Diváci: 135.

Další výsledky 6. kola

Velké Meziříčí - Otrokovice 24:32, Bohunice - Cheb 22:21, Most B - Kunovice 35:20, Vršovice - Olomouc 34:30, Havlíčkův Brod - Hostivice 24:33.

I. liga ženy

1. Most B 6 6 0 0 215:161 12

2. Jindřichův Hradec 6 4 1 1 212:190 9

3. Hostivice 6 4 1 1 181:166 9

4. Bohumín 6 4 0 2 189:178 8

5. Vršovice 6 4 0 2 182:178 8

6. Kunovice 6 3 0 3 159:153 6

7. Havlíčkův Brod 6 2 1 3 153:170 5

8. Olomouc 6 1 2 3 171:176 4

9. Bohunice 6 2 0 4 151:159 4

10. Cheb 6 2 0 4 150:163 4

11. Otrokovice 6 1 1 4 178:192 3

12. Velké Meziříčí 6 0 0 6 135:190 0