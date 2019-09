Jihočešky, jež v minulém ročníku obsadily v roli nováčka osmé místo, by v novém ročníku rády atakovaly vyšší pozice. A že by to mohlo být reálně, o tom svědčí i posílení kádru.

Z mateřské dovolené se totiž vrátila Andrea Jonová, po rehabilitaci se do tréninku zapojila Michaela Vlková, z dorosteneckého týmu povýšila střelkyně Kristýna Plucarová a ze Žirovnice do Hradce přestoupily Kateřina Reisnerová s Michaelou Lovětínskou. Trenérka Iva Jonová bude mít i nadále k dispozici hráčky hostující z druholigové budějovické Lokomotivy. Jedná se o Annu Dolejšovou, Janu Rusfelovou, Hanu Formánkovou a Zuzanu Hondlíkovou. Sestavu budou, stejně jako v loňském roce, podle potřeby doplňovat starší dorostenky.

„Naším úkolem je co nejrychleji nové hráčky zapracovat do týmu, aby se sehrály s ostatními a co nejrychleji vstřebaly náš herní styl. Je na to málo času, takže v tom máme ještě velké rezervy. Zatím si musí zažít aspoň pár kombinací, které se nejvíc používají, a postupně to budeme pilovat,“ konstatovala trenérka Iva Jonová.

Její tým se chce prezentovat rychlou hrou směrem dopředu, zaměřenou na bleskové protiútoky. „To je styl, který nám vyhovuje. Pokud dobře funguje obrana, umíme to zahrát a střílíme z toho hodně branek,“ poodkrývá, co by mělo být hlavní zbraní družstva od Vajgaru.

Rozložení sil v novém ročníku I. ligy zatím neurčuje jednoznačné favority. Některé týmy se totiž výrazně proměnily. Loňské vítězky z Kobylis, které na postup do interligy nereflektovaly, zaznamenaly změny v kádru. Silná by měla být DHC Plzeň, která sestoupila z česko-slovenské MOL ligy. Své si jistě budou chtít uhrát celky z Vysočiny – Havlíčkův Brod a Velké Meziříčí, či moravské Ivančice. Překvapit ale může i někdo jiný včetně nováčka soutěže, Lázní Kynžvart.

A co Jihočešky? „Co se týče našich ambicí, na medailové pozice se zatím úplně necítíme, ale určitě bychom se rádi umístili lépe než v minulé sezoně. Líbilo by se mi skončit do pátého místa, každá příčka výš by byla výborná,“ nastínila Iva Jonová.

Nova Domus Cup

Vrcholem přípravného období je tradiční mezinárodní turnaj žen Nova Domus Cup, který jindřichohradecká Házená pořádá o víkendu 7. a 8. září. Kromě domácího týmu se v něm představí Havlíčkův Brod (I. liga), béčko Vršovic, Bohumín (oba II. liga) a rakouský SK Keplinger Traun.

Program turnaje žen

Sobota 7. září

J. Hradec – Traun (9.00), Bohumín – Havlíčkův Brod (10.10), Vršovice B – J. Hradec (11.20), Traun – Bohumín (13), Havlíčkův Brod – Vršovice B (14.10), J. Hradec – Bohumín (15.20), Traun – Havlíčkův Brod (16.30).

Neděle 8. září

Bohumín – Vršovice B (9.00), Havlíčkův Brod – J. Hradec (10.10), Vršovice B – Traun (11.20).