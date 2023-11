Jindřichohradecké házenkářky zvítězily v 7. kole I. ligy po velkém boji na palubovce Kunovic 30:27 a udržely druhou příčku. O zisku cenných bodů rozhodly až v samotném závěru.

Jindřichohradecké házenkářky zvládly dramatickou bitvu v Kunovicích a po vítězství 30:27 jim v I. lize patří druhá příčka. | Foto: Petr Nystrom

První poločas provázela z obou stran řada nepřesností, důsledkem čehož nepadalo moc gólů a ani jeden tým nedokázal odskočit o víc než jednu trefu. Vyrovnaná partie dlouho pokračovala i po přestávce a oba celky se prostřídaly ve vedení. Rozhodnutí přinesla až závěrečná pětiminutovka. Za stavu 26:26 kunovická Kočí ze sedmičky napálila hradeckou brankářku Reisnerovou do obličeje a vyfasovala červenou kartu, hostující tým následně během minuty vstřelil tři góly za sebou a náskok už udržel.

„Jako tradičně se nám v v Kunovicích nehrálo dobře. Začátek zápasu byl od obou týmů plný chyb a nepřesností, nikdo se nemohl trefit do branky. Dávali jsme si nepřesné přihrávky, padaly nám balony. Skóre tak narůstalo jen velmi pomalu. Nic nám nevycházelo, špatně jsme střílely a navíc nás stála hodně sil obrana, neboť jsme až moc často hrály v oslabení. Za defenzivu však tým chválím, přestože jsme měli hodně vyloučených. Ne všechna byla z našeho pohledu objektivní, ale vypořádali jsme se s tím. Vyloučených bylo však hodně na obou stranách. Ke konci ještě přišla červená karta pro Kunovice za nastřelení brankářky při sedmimetrovém hodu do obličeje. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, stále se to tahalo maximálně o jednu branku. Až v 58. minutě se nám podařilo odskočit na na dvě a záhy na tři góly a tím se nám trochu ulevilo. Moc musím všechny hráčky pochválit, že vydržely bojovat celých šedesát minut a nevzdaly to, že se o výsledek fakt porvaly. V brance nás navíc podržela Kateřina Reisnerová, chytila i dvě sedmičky, a to bylo hodně důležité. Tyhle dva body jsou opravdu hodně vydřené, snad jsme si smůlu vybrali a příště se nám bude hrát lépe,“ konstatovala hradecká trenérka Iva Jonová.

Její tým se v dalším kole představí ve své hale, kde v sobotu 4. listopadu od 16 hodin přivítá poslední Velké Meziříčí, které ještě nebodovalo.

SHK Kunovice – Házená Jindřichův Hradec 27:30 (11:11)

Nejvíce branek: Zálešáková 8, Slunečková 3, Fiurášková 3, Kočí 3 – Plucarová 6, K. Coufalová 5, Tržilová 4, A. Jonová 4. Sedmimetrové hody: 4/2:3/3. Vyloučení: 4:6. ČK: 1:0 (Kočí). ŽK: 1:0. Rozhodčí: Beneš, Adam. Diváci: 38.

Další výsledky 7. kola

Bohumín – Velké Meziříčí 35:27, Cheb – Most B 17:30, Otrokovice – Havlíčkův Brod 38:25, Hostivice – Vršovice 28:27, Olomouc – Bohunice 23:24.

I. liga ženy

1. DHK Baník Most B 7 7 0 0 245:178 14

2. Házená Jindřichův Hradec 7 5 1 1 242:217 11

3. Lions Hostivice 7 5 1 1 209:193 11

4. 1.SC Bohumín 7 5 0 2 224:205 10

5. Sokol Vršovice 7 4 0 3 209:206 8

6. SHK Kunovice 7 3 0 4 186:183 6

7. Tatran Bohunice 7 3 0 4 175:182 6

8. Jiskra Otrokovice 7 2 1 4 216:217 5

9. Jiskra Havlíčkův Brod 7 2 1 4 178:208 5

10. SKUP Olomouc 7 1 2 4 194:200 4

11. HC Hvězda Cheb 7 2 0 5 167:193 4

12. Sokol Velké Meziříčí 7 0 0 7 162:225 0