Jindřichohradecké házenkářky zakončily úvodní polovinu I. ligy vítězstvím 33:27 na palubovce Olomouce, po kterém se vyšvihly do čela tabulky, kde vystřídaly mostecké béčko, které prohrálo v Bohumíně.

Jihočešky na Hanou dorazily v roli favoritek, což herně potvrzovaly hned od prvních minut, ale tentokrát jim příliš nepřálo štěstí v koncovce, neboť řada míčů po pohledných akcích skončila na tyčích domácí svatyně. Olomoucký tým se tak držel na dostřel, nejvíce prohrával rozdílem čtyř branek a do přestávky manko ještě zmírnil – 12:14.

V podobném duchu se odvíjelo ještě zhruba patnáct minut druhého dějství. Pak Hradečanky přidaly na důrazu v obraně a zpřesnily i koncovku. Důsledkem toho začalo narůstat skóre v jejich prospěch a náskok vzrostl až na devět branek (23:32). V závěru sice Olomouc čtyřmi trefami v řadě výsledek zkorigovala, ale na zaslouženém vítězství hostujícího týmu to nemohlo nic změnit.

„V prvním poločase nám dlouho trvalo, než jsme se rozehráli a dostali se do tempa. Navíc nás trochu trápila koncovka. Vytvořili jsme si pěkné, jasné šance, ale dost jsme jich neproměnili a nastřelili jsme snad desetkrát tyčku. Sice jsme vedli celý zápas, ale dlouho se nám nedařilo odskočit na vyšší rozdíl. Chyběl nám důraz v obraně a zmiňovaná střelecká smůla. Nejlepší úsek zápasu přišel až od poloviny druhé půle, kdy jsme zabrali v obraně a domácí hráčky jsme úplně rozhodili. Ty začaly chybovat, my se konečně dostali do pohody a vedli jsme až o devět gólů. Ke konci jsme sice zbytečně inkasovali, ale na naší výhře to nic nezměnilo. Moc holkám děkuji, je super, že jsme výborně rozehraný podzim nepokazili,“ konstatovala trenérka vítězek Iva Jonová.

Jindřichohradecký celek čeká další utkání, kterým odstartuje druhou část soutěže, v sobotu 27. ledna, kdy ve své hale přivítají v tabulce páté Vršovice (11 hodin).

SKUP Olomouc – Házená Jindřichův Hradec 27:33 (12:14)

Nejvíce branek: Rožková 8/3, Plojharová 6/1, Ďurčíková 4, Janků 3 – Zahradníková 8/6, E. Kovářová 5, Rytířová 4, Tržilová 3, Plucarová 3, K. Coufalová 3. Sedmimetrové hody: 4:6. Vyloučení: 3:1. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch.

Další výsledky 11. kola

Havlíčkův Brod – Vršovice 21:30, Bohumín – Most B 32:24, Otrokovice – Kunovice 30:24, Hostivice – Cheb 22:32.

I. liga ženy

1. Házená Jindřichův Hradec 11 9 1 1 380:329 19

2. DHK Baník Most B 11 9 0 2 375:297 18

3. 1.SC Bohumín 11 9 0 2 352:309 18

4. Lions Hostivice 11 7 1 3 316:302 15

5. Sokol Vršovice 11 7 0 4 328:313 14

6. Tatran Bohunice 10 4 1 5 257:270 9

7. SHK Kunovice 11 4 0 7 289:294 8

8. Jiskra Otrokovice 11 3 2 6 336:345 8

9. SKUP Olomouc 11 3 2 6 314:336 8

10. Jiskra Havlíčkův Brod 11 3 1 7 284:328 7

11. HC Hvězda Cheb 11 3 0 8 289:318 6

12. Sokol Velké Meziříčí 10 0 0 10 239:318 0