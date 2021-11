Vítězství nad pražským protivníkem se však nerodilo snadno. Domácí tým postrádal kvůli marodce či proticovidovým opatřením celou řadu hráček. kromě opor ze základu Zahradníkové s Vlkovou rovněž Ošívkovou, Rýparovou, Reisnerovou a Kocarovou, takže musel sáhnout i pro dorostenky.

Jihočešky si byly vědomy, že vzhledem k minimálním rozestupům v tabulce potřebují naplno bodovat, což jim svazovalo ruce.

„Tomu odpovídal i první poločas. Nebyli jsme v pohodě, nikdo nechtěl vzít zodpovědnost na sebe. Průběh byl vyrovnaný, chvíli jsme dokonce prohrávali, ale nakonec jsme šli do kabin s nejtěsnějším náskokem,“ líčila průběh jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Po změně stran se domácí celek postupně dostával do tempa, zrychlil i v útoku, ale promarnil několik jasných šancí a zahodil i tři sedmičky. Zlom přišel až čtvrt hodiny před koncem, kdy Hradečanky ze stavu 13:15 předvedly šestibrankovou šňůru a náskok už si pohlídaly.

„Konečně jsme prolomili střeleckou smůlu a utrhli se o pár gólů. To holky zvedlo a ukázaly, že zahrát umí. Jsem moc ráda, že jsme to zvládli, je to důležité pro psychiku v týmu. Už bylo hodně znát, že si hráčky nevěří a trápí se. Pouze mě mrzí, že jsme nemohli kvůli vývoji dát více prostoru hráčkám z lavičky,“ konstatovala Iva Jonová.

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Kobylisy 26:20 (10:9)

Branky: Plucarová 8, Březinová 4, Frühaufová 3, Dolejšová 3, E. Kovářová 3/2, Tržilová 2, Rytířová 2/1, Hauserová 1 - Pokorná 6, Bardonová 5, Kovaříková 4/1, Prokešová 2, Sankotová 2, Švinhosová 1. Sedmimetrové hody: 6/3:2/1. Vyloučení: 4:3. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Mošna, Vaník.

I. liga ženy

1. Kunovice 10 9 1 0 306:242 19

2. Otrokovice 11 8 1 2 310:268 17

3. Vršovice 11 8 0 3 288:245 16

4. H. Brod 11 8 0 3 316:284 16

5. Hostivice 11 7 0 4 285:265 14

6. J. Hradec 11 5 0 6 311:304 10

7. Ivančice 10 4 0 6 306:287 8

8. Olomouc 11 4 0 7 252:323 8

9. Kobylisy 10 3 0 7 260:292 6

10. Bohunice 10 2 1 7 233:262 5

11. V. Meziříčí 11 2 1 8 243:280 5

12. Bohumín 11 2 0 9 309:367 4