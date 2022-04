Po změně stran Jihočešky brzy srovnaly krok, ve 40. minutě šly poprvé ve druhém poločase do vedení (17:18), které ještě jednou jejich soupeř strhl na svou stranu (22:20), ale následné čtyři góly za sebou je nasměrovaly k cennému vítězství.

„Úžasná bojovnost od celého týmu. Hrálo se rychle, v plném nasazení obou soupeřů od začátku až do konce. Obrany naplno makaly, v útoku byly k vidění krásné akce. Samozřejmě se to neobešlo bez chyb, ale nasazení bylo tak úžasné, že to nedostatky přebilo. Musím jen chválit, celý tým chtěl vyhrát, byla úžasná atmosféra v poli i na lavičce. Důležité bylo, že jsme po první prohrané půlce nepolevili a nenechali si Ivančice utéct. Brzy jsme vyrovnali a pak už se skóre přelévalo vždy jen o branku. Ani my, ani domácí hráčky to nechtěly odevzdat zadarmo. Dařilo se nám proměňovat šance a hráli jsme týmově, to byl klíč k vítězství. Výborně si počínala Eliška Kovářová a v brance nás opět podržela Katka Reisnerová,“ zhodnotila střetnutí hradecká trenérka Iva Jonová.

I. liga žen má nyní krátkou pauzu a po ní se jindřichohradecké házenkářky ve 20. kole představí ve své hale, kde v neděli 1. května přivítají třetí Hostivice (18).

HK Ivančice – Házená Jindřichův Hradec 27:29 (15:13)

Branky: Krejčíková 9, Vavroušková 5, Jílková 3/1, Olšová 3/2, Kaláberová 2, Kocábová 2, Hájková 1, Machalová 1, Dužiková 1 – E. Kovářová 10, Zahradníková 6/2, Jasanská 4, Vlková 3, Plucarová 2, Frühaufová 1, Březinová 1, T. Kovářová 1, Tržilová 1. Sedmimetrové hody: 3/3:2/2. Vyloučení: 2:3. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Pluhař, Suchanek.

Další výsledky 19. kola

Bohunice - Kunovice 25:15, Bohumín - Havlíčkův Brod 29:30, Kobylisy - Vršovice 22:29, Otrokovice - Velké Meziříčí 32:22, Hostivice - Olomouc 25:18.

I. liga ženy

1. Kunovice 19 16 2 1 557:460 34

2. Vršovice 19 13 2 4 513:440 28

3. Hostivice 19 13 0 6 494:455 26

4. Otrokovice 19 11 1 7 519:484 23

5. Jindřichův Hradec 19 10 1 8 548:520 21

6. Bohunice 19 10 1 8 470:463 21

7. Ivančice 19 9 0 10 575:540 18

8. Havlíčkův Brod 19 9 0 10 501:501 18

9. Velké Meziříčí 19 5 2 12 452:513 12

10. Kobylisy 19 5 0 14 499:550 10

11. Olomouc 19 5 0 14 454:557 10

12. Bohumín 19 3 1 15 512:611 7