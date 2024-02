/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jindřichohradecké házenkářky daly zapomenout na poslední dva nevydařené duely a v 16. kole I. ligy získaly cenný skalp, když porazily mostecké béčko 33:31 a sesadily z čela tabulky.

Jindřichohradecké házenkářky porazily béčko Mostu 33:31. | Video: Zdeněk Prager

S výjimkou úvodních minut byly Jihočešky stále ve vedení. Během první půle si vytvořily až šestibrankový náskok, který Most zmírnil v závěru této části hry třemi trefami v řadě během minuty a půl, přesto si domácí hráčky do kabin odnášely vedení 19:15.

„Čekal nás nejtěžší soupeř, který hraje rychle a tvrdě, předvádí moderní házenou a má velmi kvalitní střelkyně na spojkách i křídlech. Nám se povedl vstup do utkání, tentokrát jsme si nenechali soupeřky utéct a už od páté minuty jsme si drželi vedení. Konečně nás opustila střelecká smůla, která nás provázela hlavně poslední dvě utkání. Díky důrazné obraně a vynikajícím zákrokům brankářek jsme i my mohli hrát rychle dopředu, což je naše silnější stránka. Tentokrát jsme se vyvarovali i technických chyb a početnému publiku jsme předvedli pěkné akce,“ zhodnotila úvodní dějství jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Severočešky po změně stran nejprve zmírnily ztrátu, ale v 45. minutě opět prohrávaly rozdílem šesti branek – 29:23. Závěr však ještě přinesl drama. Hradečanky neproměnily několik slibných možností včetně sedmičky a hostující tým se v poslední minutě dotáhl až na rozdíl jedné trefy. Pak vytasila výborný zákrok brankářka Dušková a Plucarová z následného útoku pečetila zasloužené a cenné vítězství.

„Druhá půlka zápasu už tak jednoznačná nebyla, ale vedení o čtyři až pět branek jsme si drželi. Posledních deset minut jsme si však zbytečně zdramatizovali a nechali Most dorovnat až na rozdíl jediné trefy. Ale i to jsme zvládli a konečný výsledek je pro nás super. Celý tým hrál naplno, byl to moc pěkný zápas plný krásných akcí a pro nás hrozně důležitý v tom, že jsme prolomili sérii nepodařených utkání. Musím holky pochválit, že přistoupily k zápasu opravdu zodpovědně a bojovaly od začátku až do konce,“ spokojeně dodala koučka vítězného celku.

Její tým zůstal na třetím místě a po reprezentační pauze se v sobotu 9. března vypraví na horkou půdu ambiciózního Bohumína (16 hodin), jenž využil výsledku z jihu Čech a vystřídal Most v čele tabulky.

Házená Jindřichův Hradec – DHK Baník Most B 33:31 (19:15)

Nejvíce branek: Vlková 6, Plucarová 6, Zahradníková 6/3, Frühaufová 3, Tržilová 3, Březinová 3 – Hamalová 7, Protivová 6, Řádová 6, Brabcová 4, Mocková 4. Sedmimetrové hody: 4/3:4/0. Vyloučení: 5:4. Rozhodčí: Ledvinka, Tůma. Diváci: 380.

Další výsledky 16. kola

Bohunice – Kunovice 26:26, Velké Meziříčí – Hostivice 31:29, Vršovice – Cheb 23:22, Havlíčkův Brod – Olomouc 27:21. Bohumín – Otrokovice 35:21.

I. liga

1. Bohumín 16 12 1 3 479:407 25

2. Most B 16 12 0 4 548:442 24

3. Jindřichův Hradec 16 11 2 3 522:468 24

4. Vršovice 16 10 1 5 459:429 21

5. Hostivice 16 7 2 7 448:457 16

6. Kunovice 16 7 1 8 405:406 15

7. Otrokovice 16 6 2 8 475:482 14

8. Bohunice 15 6 2 7 387:404 14

9. Havlíčkův Brod 16 5 1 10 404:458 11

10. Cheb 16 5 0 11 408:429 10

11. Olomouc 16 4 2 10 435:484 10

12. Velké Meziříčí 15 3 0 12 376:480 6