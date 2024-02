Druhou porážku v řadě si na své konto připsaly jindřichohradecké házenkářky. V 15. kole I. ligy podlehly na palubovce Otrokovic 21:28 a v tabulce klesly na třetí místo.

Jindřichohradecké házenkářky v 15. kole I. ligy podlehly v Otrokovicích 21:28 a prohrály druhý zápas v řadě. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Poprvé v sezoně se Jihočeškám stalo, že nebodovaly ve dvou po sobě jdoucích duelech. Po domácí porážce s Bohunicemi (27:29) tentokrát neuspěly ani proti dalšímu celku z horší poloviny tabulky. Společným jmenovatelem obou neúspěchů je především mizerná produktivita.

Hostujícímu týmu se nepovedl ani začátek a v 11. minutě prohrával 2:7. Pak však začal manko dohánět a v 25. minutě šel dokonce do poprvé do vedení (11:12). Otrokovice však v závěru úvodního dějství strhly vedení na svou stranu – 14:13.

Na začátku druhé půle se oba celky přetahovaly o vedení. Za stavu 18:18 přišla čtyřgólová šňůra domácích hráček, s níž se ještě Hradečanky dokázaly vypořádat a na začátku 52. minuty se přiblížily na rozdíl jediné trefy – 22:21. To ale bylo z jejich strany vše. Ve zbytku duelu už neskórovaly a Otrokovice vstřelily šest gólů v řadě, po nichž se radovaly z nečekaného vítězství.

„Poslední zápasy se nám vůbec nedaří. Hlavním problémem je neproměňování šancí, což nejlépe dokumentuje osmatřicetiprocentní úspěšnost střelby. Domácí hráčky ji měly 66 procent. Není to úplně o výborných výkonech brankářek soupeřek, ale o naší nepřesné a nedůrazné střelbě. V tomto zápase to bylo přesně o tom. Nedali jsem spoustu jasných šancí, ani tři sedmičky, a tím se dostáváme do situace, že se trápíme psychicky, nevěříme si a stojí nás moc sil zvrátit nepříznivý stav. Nelze říci, že nám chybí bojovnost, nebo chuť vyhrát, připravíme si pěkné šance, herně soupeře předčíme, máme i o dost vyšší produktivitu střelby, ale tím to končí. Koncovka nám nevychází. Věřím, že už se to v příštím utkání srovná a připíšeme si na domácí palubovce body,“ prohlásila trenérka Házení J. Hradec Iva Jonová.

Její tým se v dalším kole pokusí zaskočit vedoucí mostecké béčko, které se v hale u Vajgaru představí v sobotu 24. února (17 hodin).

Jiskra Otrokovice – Házená Jindřichův Hradec 28:21 (14:13)

Nejvíce branek: Žůrková 8, Horáková 6, Dufková 4, Kräuterová 4, Lapčíková 3, Divílková 3 – E. Kovářová 5, K. Coufalová 4, Zahradníková 4, Vlková 3. Sedmimetrové hody: 3/3:7/4. Vyloučení: 4:4. ČK: 0:1 (T. Kovářová). ŽK: 1:0. Rozhodčí: Blanár, Valášek. Diváci: 52.

Další výsledky 15. kola

Cheb – Havlíčkův Brod 28:20, Kunovice – Vršovice 23:22, Most B – Bohunice 30:26, Olomouc – Velké Meziříčí 28:31, Hostivice – Bohumín 25:25.

I. liga

1. DHK Baník Most B 15 12 0 3 517:409 24

2. 1.SC Bohumín 15 11 1 3 444:386 23

3. Házená Jindřichův Hradec 15 10 2 3 489:437 22

4. Sokol Vršovice 15 9 1 5 436:407 19

5. Lions Hostivice 15 7 2 6 419:426 16

6. Jiskra Otrokovice 15 6 2 7 454:447 14

7. SHK Kunovice 15 7 0 8 379:380 14

8. Tatran Bohunice 14 6 1 7 361:378 13

9. HC Hvězda Cheb 15 5 0 10 386:406 10

10. SKUP Olomouc 15 4 2 9 414:457 10

11. Jiskra Havlíčkův Brod 15 4 1 10 377:437 9

12. Sokol Velké Meziříčí 14 2 0 12 345:451 4