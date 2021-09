Úvodní kolo I. ligy žen jindřichohradeckým házenkářkám nevyšlo a ve své hale podlehly Kunovicím.

Hradeckým házenkářkám nepomohlo v souboji s Kunovice ani sedm proměněných sedmiček Gabriely Zahradníkové. | Foto: Stanislav Hladík

Házená J. Hradec – SHK Kunovice 27:29 (12:15)

Iva Jonová, trenérka J. Hradce: „Vůbec nám nevyšel začátek, soupeřky nastoupily s daleko větší chutí, nebo tomu alespoň odpovídal jejich herní projev. Už v páté minutě jsme si brali time out, ale ani to nepomohlo. Nedůrazně jsme bránili a nedařilo se nám ani střelecky. Druhý gól jsme vstřelili až v desáté minutě a k částečnému zvratu došlo teprve po červené kartě pro jednu z nejlepších hráček Kunovic Flekovou, která tvrdě faulovala Jasanskou. To nám dost pomohlo a konečně jsme začali stahovat manko, které bylo až šestibrankové. V poločase jsme prohrávali o tři góly, takže nebylo nic ztraceno. Ve druhé půli naše obrana výrazně zabrala, což nás povzbudilo a v 37. minutě jsme šli dokonce do vedení 18:16. Bohužel, náskok jsme dlouho neudrželi. Příliš jsme totiž chybovali v útočné fázi, když jsme nepřesně stříleli a ztratili jsme zbytečně moc míčů. A také nám chyběla střelba z dálky. Ještě v 54. minutě jsme sice drželi vyrovnaný stav 25:25, ale pak už byly úspěšnější soupeřky. Holky musím pochválit za to, že to nevzdaly a dokázaly se dostat zpět do zápasu. Byl to těžký souboj, Kunovice předvádí tvrdou a rychlou hru. Prohráli jsme si to hlavně nepřesným a nedůrazným zakončováním šancí a pak technickými chybami.“