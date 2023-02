Ani po obrátce se výkon Hradečanek výrazně nezlepšil, a tak ve 47. minutě svítilo na ukazateli skóre 20:24. Ale i když se jim nedařilo podle představ, dokázaly v dramatickém závěru zabojovat, byť vedení 28:26 neudržely a Olomouc minutu a půl před koncem vyrovnala. Rozhodla až úplně poslední akce, kdy domácí házenkářky získaly balon a vítězná trefa Elišky Kovářové přišla dvě vteřiny před koncem.

„V tomto utkání se nám od začátku moc nedařilo. V úvodních minutách jsme dali prostor soupeřkám, které toho využily a dostaly se do vedení o tři branky. Nemohli jsme se dostat do tempa, přesto jsme náskok Olomouce stáhli, ale celý první poločas měly více ze hry hostující hráčky. Nám nefungovala dobře obrana, nebránili jsme týmově, byli jsme nedůrazné a podobně jsme působili i v útoku. Soupeřky naopak bránily dobře a nic nám nedaly zadarmo. Do druhého poločasu jsme šly s mankem jednoho gólu. Sice jsme skóre srovnaly, ale ani ve druhé půli nám to nešlo, jak bychom si přáli. Skóre se přelévalo ze strany na stranu a nedařilo se nám to prolomit. Náš herní projev neměl ten patřičný náboj a bojovnost. Nejvíce jsme zabrali v posledních pěti minutách, kdy jsme dokázali vést o dvě branky, ale i o to jsme se připravili nedůraznou obranou. Závěr utkání byl hodně napínavý, ale holky to zvládly super, asi sedm vteřin před koncem získaly balon a těsně před závěrečným hvizdem jsme vstřelili vítěznou branku. Body máme, a to je důležité, zklamaní z toho, že se nedařilo, nahradila radost z těsného vítězství,“ okomentovala průběh utkání jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Její tým se v neúplné tabulce posunul na čtvrté místo a v dalším kole se v sobotu 25. února představí na palubovce posledních Kobylis (13).

Házená Jindřichův Hradec – SKUP Olomouc 29:28 (14:15)

Branky: Zahradníková 7/5, Rytířová 6, Jasanská 5, Hauserová 3, E. Kovářová 2, Vlková 2, A. Jonová 2, Coufalová 1, Frühaufová 1 – Trumpešová 7, Rožková 4, Doubravová 4, Hvostalová 4/2, Hrabčíková 3, Ryšánková 2, Dobrovská 2, Jurničková 1, Lakomá 1. Sedmimetrové hody: 6/5:2/2. Vyloučení: 3:4. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Diváci: 105.

Další výsledky 13. kola

Havlíčkův Brod – Kunovice 19:25, Otrokovice – Bohunice 29:19, Kynžvart B – Kobylisy 30:20, Hostivice – Hodonín 27:31.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 12 12 0 0 429:271 24

2. Házená Kynžvart 12 9 1 2 371:317 19

3. SHK Kunovice 12 9 0 3 347:263 18

4. Házená Jindřichův Hradec 13 8 1 4 396:379 17

5. Sokol Vršovice 11 7 2 2 303:246 16

6. Lions Hostivice 12 8 0 4 330:295 16

7. Sokol Velké Meziříčí 12 5 1 6 303:307 11

8. Tatran Bohunice 13 4 1 8 280:312 9

9. Jiskra Otrokovice 13 4 0 9 311:362 8

10. Jiskra Havlíčkův Brod 13 2 0 11 304:391 4

11. SKUP Olomouc 12 2 0 10 283:405 4

12. Sokol Kobylisy 13 1 0 12 279:388 2