Poslední tým tabulky měl být snadným soustem, ale domácí tým tentokrát zápas nezastihl v optimálním rozpoložení. Přesto byla kvalita na straně favorita, který se rychle dostal do vedení a v polovině úvodního dějství měl dokonce sedmibrankový náskok – 14:7.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po změně stran. Hradeckým házenkářkám se nadále příliš nedařilo v obranné činnosti a Kobylisy nedokázal zcela „odstřelit“, takže si nakonec odvezly velmi přijatelnou porážku.

„Naším hlavním úkolem bylo naplno bodovat a posunout se v tabulce. To jsme splnili, což je nejdůležitější. Víme, že umíme zahrát lépe, ale tentokrát to nějak nešlo. Začali jsme dobře, hra byla rychlá, měli jsme dobrý tah na branku, ale zároveň jsme chybovali v obraně. Nedokázali jsme si tak nahrát dostatečný náskok, abychom hru uklidnili. Defenziva se nezlepšila ani ve druhém poločase, nedokázali jsme se v obranné fázi potřebně vyhecovat, bylo to pomalé a z toho pramenila zbytečná a častá oslabení. Přesto jsme dokázali celý zápas držet vedení, “ konstatovala hradecká trenérka Iva Jonová.

Její tým čeká v dalším kole v sobotu 12. listopadu očekávaná bitva s vedoucím Hodonínem (17 hodin).

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Kobylisy 33:28 (19:15)

Branky: Jasanská 7, Coufalová 6, Hauserová 4, Frühaufová 4, Vlková 3, Zahradníková 3/2, Rytířová 2, Březinová 1, Ošívková 1, A. Jonová 1, Madarová – Janečková 11/6, Bardonová 6, Toningerová 4, Skružná 2, Prokešová 2, Bašková 1, Vítová 1, Temerová 1. Sedmimetrové hody: 3/2:6/6. Vyloučení: 5:3. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Diváci: 94.

I. liga ženy

1. Hodonín 5 5 0 0 193:111 10

2. J. Hradec 6 5 0 1 193:167 10

3. Kynžvart B 6 5 0 1 192:169 10

4. Kunovice 6 4 0 2 185:132 8

5. Hostivice 6 4 0 2 166:144 8

6. Velké Meziříčí 6 3 1 2 164:153 7

7. Vršovice 5 1 2 2 106:110 4

8. Otrokovice 6 2 0 4 130:163 4

9. Havl. Brod 6 2 0 4 146:189 4

10. Bohunice 6 1 1 4 126:147 3

11. Olomouc 6 1 0 5 142:207 2

12. Kobylisy 6 0 0 6 131:182 0