Jindřichohradecké házenkářky potvrdily vítězstvím v Chebu 36:31 roli favoritek a po 9. kole I. ligy jsou stále na druhém místě tabulky o jediný bod za vedoucí mosteckou rezervou.

Jindřichohradecké házenkářky si v Chebu připsaly už sedmou výhru v sezoně a v tabulce I. ligy jim patří druhá příčka. | Foto: Petr Nystrom

Přestože se Západočešky krčí na předposlední příčce, kůži neprodaly zadarmo a především celý první poločas držely se soupeřkami krok, o čemž svědčí i vývoj skóre.

„Moc se nám nedařilo domácí tým ubránit. Chebské hráčky si dokázaly v útoku dlouho podržet balon, těžko jsme přerušovali jejich rozehrávku. Trpělivě vyvíjely tlak na naší obranu, až se jim povedlo skórovat, nebo nám alespoň propadly obranou a byl z toho sedmimetrový hod. Celý první poločas se tak skóre převalovalo. Několikrát se nám podařilo jít do vedení, ale domácí hráčky vzápětí skórovaly,“ líčila dění v úvodním dějství jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Rozhodující momenty přišly na přelomu utkání. V závěru první půle totiž Jihočešky třemi trefami v řadě odskočily na 16:19 a to samé se jim povedlo v úvodu druhé půle, takže v 35. minutě rázem na ukazateli svítil stav 16:22. A pracně vydobytý náskok už nepustily.

„Díky povedenému závěru prvního poločasu se nám po přestávce nastupovalo lépe. Během minuty jsme dvakrát za sebou skórovali a vedli již o pět branek. A už jsme se nemuseli tolik bát o výsledek,“ podotkla.

Uklidnění přineslo i větší herní pohodu, což se promítlo do dění na palubovce, a hradecký tým se v průběhu druhého dějství dostal až do osmibrankového náskoku, který dovolil Chebu zmírnit až v závěru.

„Na konci zápasu domácí hráčky po našich chybách skóre trochu upravily, ale na zisku dvou bodů to už nic nemohlo změnit. Holky si je vybojovaly a všem za to patří pochvala. Nebylo to snadné už kvůli daleké cestě, kterou jsme absolvovali společně s oběma týmy dorostenek. Cestovali jsme již od rána, a to je vždy handicap,“ dodala Iva Jonová.

Její tým nyní bud moci využít komfortu domácího prostředí, když v 10. kole v sobotu 18. listopadu přivítá Havlíčkův Brod (17 hodin).

Hvězda Cheb – Házená Jindřichův Hradec 31:36 (16:19)

Nejvíce branek: Vysloužilová 8, Nejedlá 6, Hejkalová 5/2, Macháňová 4 – E. Kovářová 10, Zahradníková 6/4, Plucarová 4, K. Coufalová 4, A. Jonová 4. Sedmimetrové hody: 4/2:4/4. Vyloučení: 2:3. ČK: 1:0 (16. Dúcka). Rozhodčí: Mošna, Vaník. Diváci: 45.

Další výsledky 9. kola

Velké Meziříčí – Havlíčkův Brod 22:23, Otrokovice – Bohunice 34:34, Bohumín – Vršovice 32:24, Olomouc – Kunovice 27:23, Hostivice – Most B 29:23.

I. liga ženy

1. DHK Baník Most B 9 8 0 1 313:235 16

2. Házená Jindřichův Hradec 9 7 1 1 315:275 15

3. 1.SC Bohumín 9 7 0 2 292:264 14

4. Lions Hostivice 9 6 1 2 264:243 13

5. Sokol Vršovice 9 5 0 4 265:264 10

6. Tatran Bohunice 9 4 1 4 236:242 9

7. SHK Kunovice 9 4 0 5 238:234 8

8. Jiskra Havlíčkův Brod 9 3 1 5 236:266 7

9. Jiskra Otrokovice 9 2 2 5 276:283 6

10. SKUP Olomouc 9 2 2 5 249:268 6

11. HC Hvězda Cheb 9 2 0 7 222:258 4

12. Sokol Velké Meziříčí 9 0 0 9 211:285 0