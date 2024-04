Jindřichohradecké házenkářky v 21. kole I. ligy vyhrály v Havlíčkově Brodu po velmi dobrém výkonu vysoko 40:25 a před závěrečným utkáním si upevnily čtvrtou příčku.

Jindřichohradecké házenkářky zvítězily v předposledním kole I. ligy Havlíčkově Brodu 40:25. | Foto: Petr Nystrom

Jihočešky na palubovce týmu, který na chvostu tabulky bojuje o záchranu, od začátku diktovaly tempo a už po čtvrthodině vedly osmibrankovým rozdílem (4:12), což určilo další ráz utkání. Jiskra se snažila manko stahovat především zásluhou své nejlepší střelkyně Brožové, ale to na rozjeté hradecké házenkářky nestačilo.

Stejný obrázek nabídl i druhý poločas. V něm hned zkraje hostující tým pětigólovou smrští vytáhl náskok na 26:13 a pak se hrou vyloženě bavil, když předváděl pohledné akce a výrazný náskok si s přehledem hlídal až do konce.

OBRAZEM: Od kopaček se jiskřilo. Buk obral neplachovského lídra

„Zápas nám vyšel na jedničku. Hned od začátku jsme se ujali vedení a postupně jsme skóre navyšovali. Už v prvním poločase jsme si nahráli osmigólový náskok. Soupeřky jsme dostali dost pod tlak, dělaly chyby a přestože se jejich nejlepší střelkyně neomylně trefovala, na zvrácení našeho vedení to nestačilo. Nás to naopak ještě víc hnalo dopředu. Dařilo se nám přecházet do rychlých útoků, vycházely nám signály, předvedli jsme spoustu pěkných akcí. Jsem ráda, že si holky zápas užily a zahrály si pro radost. Pochvalu zaslouží i za bojovnost. A nebýt spousty neproměněných šancí, byla naše výhra ještě o dost vyšší,“ uvedla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Její tým sezonu zakončí v sobotu 4. května ve své hale, kde přivítá Olomouc (14.30). V případě vítězství a souhře dalších výsledků ještě mohou Hradečanky skončit i druhé.

Jiskra Havlíčkův Brod – Házená Jindřichův Hradec 25:40 (13:21)

Nejvíce branek: Brožová 11, Kutlvašrová 5, Glattová 3 – Zahradníková 13/9, K. Coufalová 7, Ošívková 4, Rytířová 4, E. Kovářová 3. Sedmimetrové hody: 2/1:9/9. Vyloučení: 4:2. Rozhodčí: Kräuter, Ulrychová. Diváci: 45.

Další výsledky 21. kola

Velké Meziříčí – Vršovice 21:37, Bohumín – Bohunice 28:31, Otrokovice – Most B 30:39, Hostivice – Kunovice 35:19, Olomouc – Cheb 33:32.

I. liga ženy

1. DHK Baník Most B 21 16 0 5 719:574 32

2. Sokol Vršovice 21 15 1 5 630:550 31

3. 1.SC Bohumín 21 15 1 5 609:530 31

4. Házená Jindřichův Hradec 21 14 2 5 672:606 30

5. Tatran Bohunice 21 11 2 8 554:555 24

6. Lions Hostivice 21 10 2 9 596:591 22

7. SHK Kunovice 21 9 1 11 527:544 19

8. Jiskra Otrokovice 21 7 2 12 598:625 16

9. HC Hvězda Cheb 21 6 0 15 535:579 12

10. SKUP Olomouc 21 5 2 14 583:663 12

11. Sokol Velké Meziříčí 21 6 0 15 535:648 12

12. Jiskra Havlíčkův Brod 21 5 1 15 515:608 11