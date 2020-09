Jihočešky stihly v rámci přípravy odehrát domácí turnaj Novadomus Cup, který po letech ovládly, a na svém kontě mají i čerstvý postup z 1. kola Českého poháru, když vyřadily druholigovou českobudějovickou Lokomotivu po výsledku 25:22.

„Máme za sebou domácí turnaj Novadomus Cup, který jsme sice vyhráli, ale ne všechny zápasy se nám povedly podle představ. Času na přípravu nebylo příliš, budeme se muset sehrávat za pochodu, a to hlavně s děvčaty, jež přešla z dorostu. Každopádně velkým plusem je, že bychom měli mít široký kádr čítající téměř dvacítku hráček. To tady nikdy nebylo. Na druhou stranu nám chybí vyložená střelkyně, která by dávala pravidelně deset gólů za zápas,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

V úvodu sezony nemůže počítat s brankářskou jedničkou Petrou Duškovou, kterou čeká plánovaná operace. Zastoupit by ji měly Markéta Kocarová a dvě hostující brankářky Hana Formánková z Českých Budějovic či Lucie Průchová z Vršovic. Do pole Jihočešky počítají pouze s kmenovými hráčkami. Oslabením jistě bude odchod Anny Dolejšové do interligového Písku, ale ta u Vajgaru stejně jen hostovala právě z druholigové Lokomotivy ČB. Dlouhodobě zraněná je pak Bára Jírová a z pohárového duelu na Lokomotivě i Eliška Kovářová.

Jindřichohradecké házenkářky by se chtěly pohybovat v lepší polovině tabulky, ale po dlouhé vynucené pauze je složité odhadovat sílu protivníků.

„Uvidíme, jak se kdo posílil. Někde asi bude hrát pár holek z Veselí nad Moravou, které se odhlásilo z interligy. A možná některé z nich budou mít na soupisce právě Otrokovice. My bychom rádi atakovali příčky v horní polovině tabulky, ale těžko předjímat, jak to opravdu bude. Máme hodně mladých hráček, jež potřebují nejprve nasbírat potřebné zkušenosti,“ tvrdí hradecká trenérka.

Kádr Házené Jindřichův Hradec:

Petra Dušková, Markéta Kocarová, Hana Formánková (hostování z ČB), Lucie Průchová (hostování z Vršovic) - Andrea Jonová, Gabriela Zahradníková, Michaela Vlková, Monika Havlíková, Sabina Jasanská, Tereza Rýparová, Tereza Dolejšová, Kateřina Reisnerová, Eliška Kovářová, Kristýna Plucarová, Simona Březinová, Natálie Tržilová, Aneta Rytířová, Agáta Hauserová, Bára Jírová, Lucie Frühaufová.