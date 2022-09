Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradce: „Domácím hráčkám jsme stačily pouze první poločas. Hrály rychlou moderní házenou, s důrazným tahem na branku. Ne, že bychom odešly úplně fyzicky, ale na našem propadu ve druhé půli se podepsala spíš psychika. Domácí hráčky hrály na jistotu, proměňovaly šance, důsledně nás bránily. Dokázaly hrát chytře, přesně, koncentrovaly se celé utkání a přitom neubraly z tempa. Nebylo moc okamžiků, kdy by zmatkovaly a dělaly chyby. To nás ve druhém poločase tak trochu přitlačilo ke zdi. Nám se nedařilo jejich obranu přehrát, těžko jsme se prosazovali a také nám chyběla střelba z dálky. To psychické pohodě v poli moc nepomohlo. Nejzásadnější zlom v zápase přišel při dvojnásobném vyloučení, to nás dost rozhodilo. Už jsme se nedokázaly pořádně koncentrovat, přidaly se chyby jak v obraně, tak v rozehrávce a Kynžvart začal skóre navyšovat postupně až na rozdíl pěti branek. Sice jsme ještě snížily, ale neudržely jsme to. Konečné výsledek úplně neodpovídá průběhu, ale poslední zhruba čtyři minuty už holky vypustily. Vystřídali jsme, už bylo jasné, že utkání nezvrátíme.“

I druhé kolo Hradec absolvuje na palubovce soupeřek, a to v neděli 18. září v Olomouci (17).

Házená Kynžvart B – Házená Jindřichův Hradec 38:30 (16:17)

Branky: Hejkalová 9, Rudincová 8, Vávrová 7, D. Vysloužilová 5, Nejedlá 3, Bílá 2, Petrášková 1, K. Vysloužilová 1, Rampová 1, Kutáková 1 – Hauserová 8, Zahradníková 7/3, E. Kovářová 4, Frühaufová 4, Coufalová 2, Jasanská 2, Loskotová 1, Tržilová 1, T. Kovářová 1. Sedmimetrové hody: 1/0:3/3. Vyloučení: 4:6. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Barták, Hladký.

Další výsledky 1. kola:

Olomouc - Hodonín 23:40, Havlíčkův Brod - Velké Meziříčí 21:32, Otrokovice - Kunovice 19:29, Vršovice - Kobylisy 20:12, Hostivice - Bohunice 22:18.