Po změně stran si hradecké házenkářky už dokázaly vytvořit náskok. V 50. minutě vedly 25:20, čtyři minuty před koncem dokonce 28:22 a pak už jen dovolily soupeřkám zmírnit porážku.

„V Havlíčkově Brodu jsme vyhráli zaslouženě. Sice výsledek nevypadá úplně jednoznačně, ale až na jeden úsek v první půli, kdy soupeřky vedly o tři góly, jsme je přehrávali. Herně jsme byli lepší, hráli jsme rychlou házenou s rychlými přechody do útoku. To, že skóre není úplně vysoké, jak bychom si přáli, jsme si zavinili ztrátami balonu, kterých bylo zbytečně moc, a také několika neproměněnými šancemi. Celé utkání ale holky bojovaly a body nám patří po zásluze. Chtěla bych hráčkám moc poděkovat za podzimní část sezony, která se nám velmi vydařila, i když v některých utkáních jsem úplně spokojená nebyla. Ale tolik bodů za podzim jsme nikdy neměli, takže z celkového pohledu to bylo super,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

I. liga žen má na programu ještě jedno kolo, ale to si Hradečanky předehrály. Odvetnou část zahájí 11. února doma proti béčku Kynžvartu.

Jiskra Havlíčkův Brod – Házená Jindřichův Hradec 25:28 (11:12)

Branky: Bouchnerová 6, Kubalová 4, Kohoutová 3, Studená 3, Slavíková 2, Ďásková 2, Kroufková 2, Mainerová 2, Fučíková 1 – Zahradníková 6/5, Frühaufová 4, Hauserová 4, Vlková 3, Jasanská 3, Coufalová 3, Březinová 2, Loskotová 1, Rytířová 1, Ošívková 1. Sedmimetrové hody: 2/0:5/5. Vyloučení: 4:3. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Ledvinka, Kosmák. Diváci: 80.

Další výsledky 10. kola

Vršovice – Kynžvart B 33:18, Hodonín – Kunovice 27:23, Otrokovice – Kobylisy 29:22, Hostivice – Velké Meziříčí 33:22, Olomouc – Bohunice 27:29.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 9 9 0 0 330:205 18

2. Házená Kynžvart B 10 8 0 2 312:268 16

3. SHK Kunovice 10 7 0 3 291:224 14

4. Sokol Vršovice 10 6 2 2 274:229 14

5. Lions Hostivice 10 7 0 3 283:245 14

6. Házená Jindřichův Hradec 11 7 0 4 338:322 14

7. Tatran Bohunice 10 4 1 5 222:233 9

8. Sokol Velké Meziříčí 11 4 1 6 272:287 9

9. Jiskra Otrokovice 11 3 0 8 262:312 6

10. Jiskra Havlíčkův Brod 10 2 0 8 240:304 4

11. SKUP Olomouc 10 2 0 8 236:338 4

12. TJ Sokol Kobylis 10 0 0 10 211:304 0