Na Jihočešky čekal těžký oříšek k rozlousknutí v podobě ambiciózního soupeře, jenž v minulé sezoně působil v MOL lize a netají se ambicemi na návrat do elitní česko-slovenské společnosti.

Hradecké házenkářky se však vyspělého protivníka nezalekly a zaskočily jej aktivní hrou. Spolehlivě fungovala obrana a v útočné fázi se domácí tým prosazoval nacvičenými kombinacemi i po individuálních akcích.

Plzeň si tak záhy musela vzít time out, aby tlak soupeře otupila. To se však nepovedlo. Hradec měl užv 6. minutě tříbrankový náskok a vedení si udržel až do přestávky.

Po změně stran se už domácím házenkářkám tolik nedařilo střelecky, ale s plzeňským favoritem nadále držely krok. Západočešky chtěly nepříznivý vývoj zlomit a od 53. minuty nasadily zajímavý taktický prvek v podobě sedmé hráčky v poli místo brankářky. To jim dokonale vyšlo a během pěti minut se po sérii čtyř gólů dostaly do vedení.

Hradečanky to ovšem nezlomilo, ubránily poslední útok hostujícího celku a samy se vydaly na zteč. Nacvičený signál sice přinesl jen volný hod, ale A. Dolejšové z něho krásně našla na křídle Hondlíkovou, jež vyrovnávací trefou zajistila svým barvám dvě vteřiny před koncem cenný bod.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Nastupovali jsme s patřičným respektem, ale s odhodláním bojovat a hrát co nejlépe. To se nám podařilo na sto procent a před domácím publikem jsme odehráli výborný zápas. Od začátku jsme makali na plno a důležité bylo, že šance, které jsem si vytvořili, jsme proměňovali. Výborně hrály střední spojky Sabina Jasanská a Kristýna Plucarová a neomylně se trefovala naše nejlepší střelkyně Anička Dolejšová. I po změně stran se holky rvaly, bohužel už se nám střelecky tolik nedařilo a několik pěkných akcí skončilo střelou vedle branky. Nesložili jsme se ani v závěru, kdy Plzeň čtyřmi góly v přesilovce sedm na šest otočila skóre. Byl to fakt super výkon od všech hráček. Moc holkám děkuji.“

Jindřichohradecké družstvo se v dalším kole představí v neděli 20. října na palubovce Ivančic (17.30).

Házená J. Hradec – DHC Plzeň 27:27 (15:13)

Branky: A. Dolejšová 6, Plucarová 6, Hondlíková 5, Jasanská 5/1, Vlková 2, E. Kovářová 1, Tržilová 1, Zahradníková 1 – Pešičková 6, Galušková 6/1, Drozdová 5, Formanová 4, Kepková 2, Šmrhová 2, Poslední 1, Galušková 1. Sedmičky: 1:1. Vyloučení: 2:4. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Moravec, Tůma.