Jindřichohradecké házenkářky v dohrávce úvodního kola I. ligy vyhrály na palubovce Vršovic 36:30 a v tabulce poskočily na třetí místo.

Jindřichohradecké házenkářky zvítězily v dohrávce prvního kola ve Vršovicích 36:30. | Foto: Petr Nystrom

V úvodní pětiminutovce padl na každé straně jediný gól, pak se však Jihočešky rozjely a po dvanácti minutách vedly 8:2. Domácí hráčky se však nechtěly s nepříznivým vývojem smířit a postupně ze ztráty umazávaly, takže poločas skončil výhrou Hradečanek 17:14.

Po změně stran hostující celek vcelku rychle utekl o dalších pár gólů a Vršovicím, které svým stylem nepatří k oblíbeným soupeřům Jihočešek, tentokrát nedal žádnou naději střetnutí zdramatizovat. Kanonýrskou taktovku znovu uchopila Eliška Kovářová, který zaznamenala úctyhodných patnáct gólů a zopakovala tak svůj střelecký počin z předchozího utkání v Mostě. Tím se s 50 přesnými zásahy také dostala do čela kanonýrek I. ligy.

„Ve vršovické obloukové hale se nám nikdy dobře nehraje, o to jsou hody cennější. Vršovice jsou náš velký rival, rozhodně z nich máme respekt. S tím jsme i nastupovali do zápasu, že to nebude jednoduché, že se musíme od začátku koncentrovat hlavně na obranu. A to se povedlo. Měli jsme výborný vstup do utkání, po prvních pěti minutách, kdy jsme stejně jako domácí nemohli překonat brankářku, jsme se pak konečně trefili a pak už nám to začalo padat. Ve dvanácté minutě už jsme vedli o šest branek. Domácí tým se ale rozhodně nechtěl spokojit s tímto stavem a postupně náš náskok stáhl. Ve druhém poločase domácí změnili obranu, začali bránit hodně vysunutě. Nám chvilku trvalo, než jsme se s tím srovnali, ale nepolevili jsme v tlaku na domácí branku a stejně jako v prvním poločase jsme postupně skóre navyšovali. Musím holky pochválit, i když tam bylo několik situaci, kdy jsme hru úplně dobře nezvládli, ale vítězství o šest gólů je super. Bojovali jsme, obrana až na nějaké zaváhání špatná nebyla a rozhodně nám opět pomohly brankářky, především Kačka Reisnerová soupeřky potrápila. Střelecky opět vynikla Eliška Kovářová, teď jí to pěkně pálí,“ spokojeně konstatoval trenérka Jindřichova Hradce Iva Jonová.

V 6. kole její celek nastoupí v sobotu 21. října v domácí hale proti druhému Bohumínu (17), který je zatím největším překvapením soutěže.

Sokol Vršovice – Házená Jindřichův Hradec 30:36 (14:17) Nejvíce branek: Zemanová 8, Jelínková 6/1, Švůgrová 4/2, Suchomelová 3, Slabá 3 – E. Kovářová 15/4, K. Coufalová 5, Zahradníková 4/1, Rytířová 3. Sedmimetrové hody: 3/3:6/5. Vyloučení: 5:2. ČK: 1:0 (Suchomelová). ŽK: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Diváci: 67.

I. liga ženy

1. DHK Baník Most B 5 5 0 0 180:141 10

2. 1.SC Bohumín 5 4 0 1 153:132 8

3. Házená Jindřichův Hradec 5 3 1 1 166:154 7

4. Lions Hostivice 5 3 1 1 148:142 7

5. SHK Kunovice 5 3 0 2 139:118 6

6. Sokol Vršovice 5 3 0 2 148:148 6

7. Jiskra Havlíčkův Brod 5 2 1 2 129:137 5

8. SKUP Olomouc 5 1 2 2 141:142 4

9. HC Hvězda Cheb 5 2 0 3 129:141 4

10. Tatran Bohunice 5 1 0 4 129:138 2

11. Jiskra Otrokovice 5 0 1 4 146:168 1

12. Sokol Velké Meziříčí 5 0 0 5 111:158 0