Domácí celek utkání nezastihlo v optimálním rozpoložení. Hradecký favorit vyráběl jednu chybu za druhou, což byla voda na mlýn Pražankám, jež tak celkem přesvědčivě odvládly první poločas. Po změně stran Jihočešky přece jen zmobilizovaly síly a postupně začaly manko stahovat. Pomohla jim i červená karta pro nejlepší střelkyni Hájí Karáskovou, jež se po třetím vyloučení ze hřiště poroučela už v 39. minutě. A za tu dobu stihla sedm gólů… Definitivní zlom nastal v polovině druhého poločasu, kdy se domácím házenkářkám povedla pětibranková šňůra, po níž se dostaly do vedení 27:24, které už si dokázaly pohlídat. K vítězství nejvíce přispěla Adéla Mazánková, jenž se do střelecké listiny zapsala celkem jedenáctkrát.

„Měl to být pohodový zápas, ale nebyl. Neobvyklým počtem technických chyb jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy soupeř vedl dokonce o pět branek a bylo zaděláno na nepříjemné překvapení. Po obrátce jsme se vzchopili a přestože náš výkon nebyl ani zdaleka optimální, hráčky ukázaly bojovnost a dovedly tento souboj do vítězného konce,“ konstatoval trenér jindřichohradeckých starších dorostenek Karel Petržala.

Branky JH: Mazánková 11/2, Hauserová 8, K. Coufalová 5, Z. Coufalová 2, Viktorinová 2, Camrdová 1, E. Dvořáková 1, Mátlová 1, Loskotová 1, Dobešová 1. Sedmimetrové hody: 2/2:2/1. Vyloučení: 2:4. ČK: 0:1 (Karásková). ŽK: 0:1.

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Kobylisy 36:33 (19:18)

Duel s posledním týmem elitní soutěže měly Jihočešky odehrát v tréninkovém tempu, čemuž nasvědčoval i začátek, když po čtyřech minutách vedly 6:1. Pak se jim však přestalo dařit, soupeřky ucítily šanci, a o povinné vítězství tak musely jindřichohradecké dorostenky bojovat až do konce.

„Zcela nepochopitelně a zbytečně jsme si utkání sami zkomplikovali. Velké podcenění soupeře znamenalo, že se nám nedařilo vůbec nic a Kobylisy více než půl zápasu vedly. Už se nad námi začaly stahovat mraky, ale děvčata ve druhé půli zabojovala a v závěru vývoj převalila na svou stranu. S výkonem v tomto duelu spokojený být nemohu, ale jinak musím podzimní část soutěže i podle postavení v tabulce a dosažených bodů hodnotit kladně,“ uvedl Karel Petržala.

Branky JH: Hauserová 9, K. Coufalová 7/2, Mazánková 5/2, Z. Coufalová 4, Camrdová 3, Vokušová 3, Viktorinová 2, Kalajová 2, Mátlová 1. Sedmimetrové hody: 5/4:2/2. Vyloučení: 1:3. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Rutta, Větrovský.

I. liga starší dorostenky

1. Handball PSG Zlín 10 10 0 0 308:185 20

2. Baník Most 11 8 1 2 338:283 17

3. Slavia Praha 10 8 0 2 319:226 16

4. Zora Olomouc 11 7 1 3 329:276 15

5. Házená Jindřichův Hradec 11 7 1 3 331:329 15

6. DHC Plzeň 11 6 0 5 316:269 12

7. Sokol Poruba 11 4 1 6 339:361 9

8. Sokol Písek 11 4 0 7 285:277 8

9. HC Plzeň 11 3 1 7 271:307 7

10. HC Háje 10 2 0 8 255:328 4

11. Házená Kynžvart 10 1 1 8 226:311 3

12. Sokol Kobylisy 11 1 0 10 254:419 2