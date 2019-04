Starší dorostenky

Naprosto jednoznačný průběh mělo jihočeské derby v I. lize starších dorostenek, ve kterém Házená JH deklasovala Sokol Písek. Zápas byl rozhodnutý od samotného začátku, kdy osmičlenná sestava domácích hráček v poli předvedla drtivý nástup, díky němuž se dostala až do dvanáctibrankového náskoku. Přestože poté na tempu ubrala, rozdíl ve skóre nadále navyšovala až na konečný rozdíl 20 gólů. Vítězný tým je v tabulce stále třetí, v jarní části doposavad neztratil ani bod.

Tuto sérii bude chtít prodloužit v sobotu 6. dubna v domácím střetnutí se šestou Olomoucí, jíž má z podzimu co vracet, neboť s ní na Hané v říjnu prohrál 13:18. V městské sportovní hale U Stadiónu těžký mač začne v 16:30 hodin.

Házená J. Hradec – Sokol Písek 41:21 (16:8)

Branky: Březinová 10/2, Rytířová 8, Jírová 6, A. Hauserová 5, Plucarová 5, Florková 4, Frühaufová 2, Tržilová 1 – Chudá 6, A. Velková 6, Benešová 3/1, Šáchová 2, B. Velková 2, Drábová 1, Černá 1. Sedmičky: 2:1. Vyloučení: 2:2. Žluté karty: 2:2. Rozhodčí: Bareš – Uhlíř.

Mladší dorostenky

Jindřichohradecké mladší dorostenky porazily v Praze tamní HC Háje 24:23. Po těsné výhře nad do té doby předposledním celkem soutěže se posunuly na 7. místo tabulky I. ligy.

Ta v neděli 7. dubna pokračuje 17. kolem, v němž Házená JH bude přivítá olomouckou Zoru. Zápas proti celku ze čtvrté příčky se v městské sportovní hale U Stadiónu hraje od 14:30 hodin.

HC Háje Praha – Házená J. Hradec 23:24 (8:12)

Branky: Slavíčková 8, Marešová 5, Bernatová 4/1, Pražáková 3, Kozelková 2, Smítková – Coufalová 8/2, V. Hauserová 4, Kalajová 4, Mazánková 3, Tomanová 2, Mátlová 2, Viktorinová 1. Sedmičky: 1:2. Vyloučení: 0:2. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Podzimek, Vlk.

Starší žákyně

Okresní derby Jiskra Třeboň vs. Házená J. Hradec bude hlavním trhákem předposledního kola Žákovské ligy MČR 2018/2019 starších žákyň, které hostí třeboňská sportovní hala. Turnaj tam v sobotu 6. dubna začíná v 8:30 hodin a kromě rivalů z jindřichohradeckého okresu se u Světa ještě předvedou silná družstva ze Zlína, Mostu a pražské Slavie.

Program (sobota 6. dubna): 8:30 J. Hradec – Třeboň; 9:25 Slavia – Most; 10:20 Zlín – J. Hradec; 11:15 Třeboň – Slavia; 12:10 Most – Zlín; 13:05 J. Hradec – Slavia; 14:00 Třeboň – Most; 14:55 Slavia – Zlín; 15:50 Most – J. Hradec; 16:45 Zlín – Třeboň.

Roman Pišný