I. liga mladší dorostenky

DHC Plzeň – Házená Jindřichův Hradec 30:42 (14:22)

Proti tradičnímu západočeskému rivalovi hradecké házenkářky na jeho půdě předvedly střelecký koncert a zaslouženě si připsaly vysoké vítězství.

„Zahráli a zastříleli jsme si s velkou chutí, branky zaznamenaly i naše nejmladší hráčky. Snažili jsme se o nápaditou a rychlou házenou. Trochu jsme při tom zapomínali na obranu, což však vzhledem k dostatečnému náskoku až tolik nevadilo. Nabito ostrými měla Míša Vokušová a jako vždy Zuzka Coufalová, v brance se zase dařilo Klímové. Vše je ale výsledkem velice sympatické kolektivní hry,“ zhodnotil utkání trenér jindřichohradeckých dorostenek Karel Petržala.

Jeho tým, kterému patří v tabulce výborná třetí příčka, ještě čeká v neděli 28. listopadu na domácí palubovce utkání s Chebem (14 hodin), které uzavře první polovinu prvoligové soutěže.

Branky JH: Z. Coufalová 12, Vokušová 10/3, Mazánková 5, Mátlová 4, Camrdová 4, Dobešová 2, A. Dvořáková 2, Picková 2, E. Dvořáková 1. Vyloučení: 2:3. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Palouda, Adam.

I. liga mladší dorostenky

1. Slavia Praha 11 10 1 0 372:255 21

2. Sokol Poruba 11 8 2 1 385:310 18

3. Házená Jindřichův Hradec 10 7 2 1 316:242 16

4. Baník Most 11 6 2 3 366:284 14

5. Handball PSG Zlín 11 6 1 4 328:286 13

6. Sokol Písek 11 6 0 5 318:274 12

7. Zora Olomouc 10 5 0 5 285:289 10

8. DHC Plzeň 11 5 0 6 291:322 10

9. SHK Kunovice 11 3 0 8 264:287 6

10. HC Háje 10 2 0 8 273:367 4

11. Hvězda Cheb 10 1 0 9 214:314 2

12. ČZ HBC Strakonice 11 1 0 10 219:401 2

1. liga starší dorostenky

DHC Plzeň – Házená Jindřichův Hradec 25:28 (15:14)

Ještě důležitější body doslova vydřely hradecké starší dorostenky, přestože po pár minutách přišly o oporu zdravotně indisponovanou oporu Mazánkovou.

„Stejně jako předtím v Písku se náš tým semkl a bojoval až do poslední minuty. Plzeň pětačtyřicet minut vedla, ale naše holky se nevzdávaly. V bráně začala úřadovat Klárka Moravcová a v závěru i Julča Smejkalová. Na poslední minuty se vrátila i Mazánková, která vyrovnala na 22:22 a další brankou nás poslala do vedení. A to už jsme si vzít nenechali. Velice dobře hrála Valča Hauserová. Děvčata zaslouží pochvalu za příkladnou bojovnost,“ uvedl Karel Petržala.

Jindřichohradecké starší dorostenky jsou zatím v tabulce šesté, ale do konce roku čekají ještě tři dohrávky odložených duelů. V neděli 28. listopadu doma přivítají Kobylisy (16), o týden později zajíždějí do Kynžvartu a v pátek 10. prosince hostí pražské Háje (17).

Branky JH: V. Hauserová 8, Vokušová 6/2, K. Coufalová 5, Mazánková 3, Viktorinová 3, Mátlová 2, Dobešová 1. Vyloučení: 2:1. ŽK: 1:2.

I. liga starší dorostenky

1. Handball PSG Zlín 10 10 0 0 308:185 20

2. Baník Most 11 8 1 2 338:283 17

3. Slavia Praha 10 8 0 2 319:226 16

4. Zora Olomouc 11 7 1 3 329:276 15

5. DHC Plzeň 11 6 0 5 316:269 12

6. Házená Jindřichův Hradec 8 4 1 3 228:241 9

7. Sokol Poruba 11 4 1 6 339:361 9

8. Sokol Písek 11 4 0 7 285:277 8

9. HC Plzeň 11 3 1 7 271:307 7

10. HC Háje 9 2 0 7 226:295 4

11. Házená Kynžvart 9 1 1 7 200:277 3

12. Sokol Kobylisy 10 1 0 9 221:383 2