Perfektní výkony podávají především starší žákyně Házené Jindřichův Hradec a svou suverenitu potvrdily i na palubovce největších rivalek. V souboji o první příčku a přímý postup do Žákovské ligy porazily písecké áčko 30:23 a poté deklasovaly i druhé družstvo domácích, takže si zajistily účast v elitní tuzemské soutěži, která je zároveň mistrovstvím republiky této věkové kategorie.

„V prvním zápase proti píseckému áčku holky hrály od začátku moc dobře. K utkání přistoupily zodpovědně a čišela z nich chuť uspět. Dařilo se nám i střelecky, děvčata předvedla moc pěkné individuální akce, ale vyšly nám i nacvičené kombinace. Už v první půli tak narostlo skóre v náš prospěch na rozdíl šesti branek. Po změně stran jsme pokračovali ve stejném duchu a výsledkem je přesvědčivé vítězství,“ zhodnotila klíčový duel trenérka jindřichohradeckých starších žákyň Iva Jonová.

Její svěřenkyně chtěly potvrdit prvenství v krajském přeboru a uhájit neporazitelnost v utkání proti béčku Písku. „Začátek byl trochu rozpačitý. Nemohli jsme se rozehrát a několik minut to bylo vyrovnané, ale dlouho jsme domácí v klidu nenechali a opět jsme naskočili do tempa jako v prvním zápase. Několika brankami po sobě jsme se konečně utrhli a skóre začalo narůstat v náš prospěch. Všechna děvčata předváděla výborné výkony, kdo zrovna nehrál, fandil na lavičce. Bylo to krásné ukončení podzimní části soutěže,“ dodala spokojeně.

Solidně si v Písku vedly i další celky jindřichohradeckého klubu. Nejmladší žactvo nejprve svedlo velký boj s úspěšným koncem s píseckým áčkem, aby poté deklasovalo B-tým, aniž by inkasovalo jedinou branku. Mladší žákyně si k Otavě dojely pro porážku s elitním družstvem Písku, aby si následně spravily chuť v duelu s jeho rezervou.

Krajský přebor starších žákyň

Písek A – J. Hradec 23:30 (9:15)

Branky JH: Coufalová 7, Mazánková 6, Mátlová 6, Dobešová 4, Dvořáková 3, Bláhová 2, Camrdová 1, Vokušová 1.

Písek B – J. Hradec 19:33 (7:14)

Branky JH: Dvořáková 6, Mazánková 5, Coufalová 5, Camrdová 4, Vokušová 4, Picková 3, Dobešová 2, Bláhová 2, Kvasničková 1, Mátlová 1.

Krajský přebor mladších žákyň

Písek B – J. Hradec 6:15 (1:11)

Branky JH: B. Neidrová 7, Martínková 3, Brožová 4, Jírová 1.

Písek B – J. Hradec 16:9 (8:4)

Branky JH: B. Neidrová 2, Martínková 3, Brožová 3, Jírová 1.

Krajský přebor minižactva 6+1

Písek A – J. Hradec 10:13 (5:8)

Branky JH: Mazánek 7, Špačková 4, T. Neidrová 2.

Písek B – J. Hradec 0:20 (0:11)

Branky JH: Mazánek 7, Špačková 6, T. Neidrová 6, Komínková 1.