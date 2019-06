Šestý ročník klání zařazeného do středoevropské Chance 3x3 Tour se bude konat od 11 hodin na jindřichohradeckém náměstí Míru. Zároveň půjde o FMR Cup - memoriál, který vzpomene na trojici tragicky zesnulých basketbalistů BK Lions J. Hradec Filipa Sahana, Michala Fröhdeho a Romana Vacha.

„Turnaj oproti loňskému přesunu z klece pod gymnáziem na profesionální venkovní kurty poznamená ještě jedna změna. Tentokrát se všechna utkání sehrají v jedné lokaci. Klášterská ulice zůstane bez naší přítomnosti a vše důležité se rozhodne na třech kurtech na písečném podkladu na náměstí Míru,“ podotkl hlavní organizátor akce Jan Šebek.

Letošní rok by měl být co do počtu účastníků rekordní. Pořadatelům se totiž dosud přihlásilo 24 mužských týmů a čtyři ženské. V akci by měla být k vidění řada zajímavých jmen tuzemského basketbalu.

„V kategorii do osmnácti let máme zatím dva celky, zda se odehraje, teprve rozhodneme den před turnajem. Uvidíme, jestli se ještě někdo přihlásí,“ doplnil Šebek.