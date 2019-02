Starší dorostenky

Vynikajícím způsobem zahájily hráčky Házené J. Hradec jarní část I. ligy dorostenek. V Plzni výrazným rozdílem porazily sedmý tým jedenáctičlenné tabulky, v jehož sestavě byly Tereza Poslední, Pavlína Kepková, Anna Šmrhová, Markéta Fousková a Karolína Kliková. Ani pětice domácích házenkářek, jež nastupuje mezi ženami v mezinárodní MOL interlize, ale nestačila čelit obrovskému nasazení hostujícího celku, který nasadil takové tempo, že po čtvrthodině vedl už 10:2. Přitom jihočeské družstvo, jemuž patří v soutěži zatímní třetí příčka, mělo do pole jen devítku hráček, nemohla například nastoupit zraněná Bára Jírová. Také do branky byla připravena pouze Markéta Kocarová, jíž neměl kdo střídat. Roli osamocené gólmanky ovšem zvládla bravurně, byla velkou oporou.



„Ze zápasu jsme měli vítr, nebylo se v přípravě s kým porovnat. Nakonec se to možná ukázalo jako výhoda, protože holky předvedly velký hlad po házené. Byl to super výkon, děkuji,“ pochválil vítězky jindřichohradecký kouč Karel Petržala, jehož tým čeká v dalším kole utkání v Otrokovicích, které je na programu v neděli 3. března.



DHC Plzeň – Házená J. Hradec 19:35 (8:16)

Branky: Kliková 3, P. Kepková 3/1, Voráčková 2, Lásková 2, Fousková 2, Bernhardová 2, Kantnerová 1, Rittichová 1, Poslední 1, N. Tomanová 1, Šmrhová 1/1 – Březinová 11/1, Plucarová 8, A. Hauserová 5, Tržilová 4, Rytířová 3, Frühaufová 2, Florková 1, E. Tomanová 1.

Vyloučení: 4:0.

Žluté karty: 2:1.

Rozhodčí: Lorenc – Měšťánek.



Mladší dorostenky

Taktéž na půdě plzeňských sousedek v tabulce, které byly před zápasem osmé, načaly jaro v nejvyšší soutěži deváté mladší dorostenky Házené JH. Na podzim s celkem ze západu Čech doma remizovaly 22:22, v odvetě ale nepřekvapily, i když jeho tvrdé hře dokázaly v úvodní čtvrthodině čelit. V závěru prvního poločasu Plzeň utekla do šestibrankového rozdílu, který se po obrátce navýšil až na dvojciferný. Zatímco domácí celek se díky výhře vyšvihl na šestou pozici, jihočeské družstvo zůstává deváté, přičemž v neděli 3. března se střetne na otrokovickém Štěrkovišti s tamní Jiskrou, jež je ve dvanáctičlenné prvoligové tabulce desátá.



DHC Plzeň – Házená J. Hradec 30:23 (14:8)

Branky: Voráčková 8, Lásková 7, Kantnerová 6/1, Tomanová 5, Rittichová 3, K. Kepková 1 – K. Coufalová 12/5, V. Hauserová 5, Viktorinová 2, Lišková 1, T. Kovářová 1, Drnková 1, Kalajová 1.

Vyloučení: 3:1.

Žluté karty: 3:0.

Rozhodčí: Lorenc – Měšťánek.



Roman Pišný