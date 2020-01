Hráčky jindřichohradecká Házené se představily v Tachově, kde vyhrály všechny čtyři zápasy a společně s pražskou Slavií zůstávají jako jediné s plným počtem bodů, což jim vyneslo průběžnou druhou příčku pětadvacetičlenné tabulky elitní tuzemské soutěže, která je zároveň mistrovstvím republiky této věkové kategorie.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „První dva zápasy s Tachovem a Libercem holky odehrály s přehledem. Od začátku zápasu si vytvořily velký náskok a v pohodě zápasy dohrávaly. Vystřídala se ve hře celá lavička, holky hrály výborně, bojovaly a bylo vidět, že je hra baví. Ve třetím utkání nás čekal těžší soupeř v podobě Zlína. Holky se k tomuto souboji postavily velmi zodpovědně a oba týmy předvedly publiku krásnou házenou. Celý zápas bylo skóre téměř vyrovnané, do většího vedení jsme se dostaly v začátku druhého poločasu, ale Zlíňanky zabraly a ke konci poločasu skóre vyrovnaly. Byl to boj do posledních vteřin, díky houževnatosti a bojovnosti nakonec zápas skončil naším vítězstvím o jedinou branku. V posledním zápase s Mostem už nám trochu chyběly síly a celý zápas jsme se trápili. Sice jsme vedli, ale nedokázali jsme se odtrhnout a zajistit si větší vedení, abychom mohli dohrávat v klidu. Nakonec jsme ale vítězství vybojovali. Holky zaslouží velkou pochvalu.“

J. Hradec – Tachov 23:12 (14:3)

Branky: Camrdová 5, Z. Coufalová 5/1, Mazánková 5/2, Mátlová 4, A. Dvořáková 2/1, E. Dvořáková 1, Voklušová 1.

J. Hradec – Liberec 30:10 (18:6)

Branky: Z. Coufalová 7/4, A. Dvořáková 4, Camrdová 4, E. Dvořáková 4, Vokušová 3, Mátlová 3/1, Dobešová 2, Bláhová 2, Mazánková 1.

J. Hradec – Zlín A 19:18 (11:10)

Branky: Dobešová 5, E. Dvořáková 4, Mátlová 3, Mazánková 3/1, Camrdová 2, Z. Coufalová 2/1.

J. Hradec – Most 14:12 (6:5)

Branky: Mazánková 4, Mátlová 4, Dobešová 2, Bláhová 2, Kvasničková 1, Vokušová 1.

Třeboň táhla Schreibmeierová

Starší žákyně Jiskry Třeboň zavítaly na turnaj do Strakonic, kde si připsaly tři výhry proti Olomouci, Kobylisům a Kunovicím. Sklonit se musely pouze před domácím výběrem. Mladé házenkářky od Světa se opět mohly spolehnout na svou kanonýrku Simonu Schreibmeierovou, jež ve čtyřech duelech konto soupeřek zatížila celkem 38 góly. Po dvou turnajích Třeboni patří lichotivá pátá příčka.

Třeboň – Olomouc 26:23 (15:11)

Branky: Schreibmeierová 10/1, Wollnerová 5, Šanderová 3, Bílková 2, K. Mlčáková 2, M. Mlčáková 2/1, Krakowitzerová 1, Vaňková 1.

Třeboň – Kobylisy 22:19 (15:11)

Branky: Schreibmeierová 7, Krakowitzerová 6, Šanderová 2, A. Váňová 2, Wollnerová 2, Vaňková 1, M. Mlčáková 1, Bílková 1.

Třeboň – Kunovice 25:22 (16:7)

Branky: Schreibmeierová 10, Šanderová 5/1, Wollnerová 4, Bílková 3, Krakowitzerová 2, M. Mlčáková 1.

Třeboň – Strakonice 19:23 (12:10)

Branky: Schreibmeierová 11/2, Krakowitzerová 4, Wollnerová 3, Bílková 1.

1. Slavia Prha 8 8 0 0 205 : 99 16

2. J. Hradec 8 8 0 0 170 : 103 16

3. Zlín A 8 7 0 1 192 : 119 14

4. Písek 8 7 0 1 165 : 126 14

5. Třeboň 8 6 0 2 182 : 146 12

6. DHC Plzeň 8 6 0 2 164 : 129 12

7. Lázně Kynžvart 8 6 0 2 162 : 132 12

8. Strakonice 8 5 0 3 163 : 134 10

9. Kunovice 8 5 0 3 142 : 145 10

10. Karviná 8 4 0 4 151 : 163 8

11. Žirovnice 8 4 0 4 131 : 114 8

12. Poruba 8 4 0 4 146 : 129 8

13. Tachov 8 4 0 4 148 : 145 8

14. Olomouc 8 3 0 5 143 : 148 6

15. Ivančice 8 3 0 5 130 : 147 6

16. Cheb 8 3 0 5 134 : 164 6

17. Háje 8 3 0 5 137 : 162 6

18. Milevsko 8 3 0 5 129 : 148 6

19. Bohumín 8 2 0 6 126 : 175 4

20. Zlín B 8 2 0 6 125 : 174 4

21. Havlíčkův Brod 8 2 0 6 110 : 174 4

22. Kobylisy 8 2 0 6 130 : 144 4

23. Sokol Vršovice 8 2 0 6 130 : 169 4

24. Most 8 1 0 7 109 : 149 2

25. Liberec 8 0 0 8 108 : 194 0