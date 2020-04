Žákovská liga, která je mistrovstvím republiky kategorie starších žákyň, stihla před svazovým rozhodnutím předčasně ukončit a anulovat současný ročník odehrát čtyři z šesti turnajů.

Jindřichohradecký celek porci 16 zápasů zvládl naprosto skvěle. Všechny vyhrál, většinu z nich rozdílem třídy, a pouze horší skóre jej odsunulo na druhé místo za pražskou Slavii, která rovněž neztratila ani bod.

Do konce soutěže chybělo každému z pětadvaceti účastníků elitní tuzemské soutěže házenkářských starších žákyň zvládnout osm mačů a nikde není psáno, že by Jihočešky ve všech uspěly, neboť je čekala ještě konfrontace třeba s první Slavií a dalšími silnými protivníky z popředí tabulky, ale vzhledem k předváděným výkonům by podle všeho Hradečanky medailové pozice udržely.

A kdo ví, možná měly zaděláno i na tu vůbec nejcennější… Každopádně měly na to minimálně zopakovat úspěch svých předchůdkyň ze sezony 2015/2016, které v žákovské lize vybojovaly bronzové medaile.

„Je to samozřejmě velká škoda a holek je mi moc líto. V letošní sezoně totiž předváděly mimořádné výkony,“ podotkla trenérka jindřichohradeckých starších žákyň Iva Jonová, jež u tohoto družstva působí třetím rokem.

„Bylo vidět, jak se postupně zlepšují, což se promítlo i do výsledků. V uplynulém ročníku žákovské ligy jsme obsadili šestou příčku, a to byla děvčata o rok mladší. Letos se měl zúročit celý cyklus. Ale samozřejmě chápeme, že jsou v současnosti důležitější věci než sport,“ říká smířlivě.

Družstvo pod jejím vedením kosilo jednoho soupeře za druhým, většinou výrazným rozdílem. „Samozřejmě přišly i chvilky, kdy to drhlo, ale cením si toho, že se s tím hráčky dovedly poprat a dotáhly do vítězného konce i duely, v nichž se jim nedařilo úplně podle představ,“ oceňuje svůj tým.

Naopak za nejpovedenější označuje zápasy se Zlínem, jemuž Hradečanky připravily jedinou porážku v lize, a jihočeské derby v Třeboni.

Družstvo nemělo vyloženou kanonýrku, přesto střílelo hodně gólů, o které se nejvíce podělily Adéla Mazánková, Tereza Camrdová a Zuzana Coufalová. Trenérka sázela na kolektivní pojetí s dobrou defenzivou, o čemž svědčí i nejnižší počet inkasovaných gólů ze všech účastníků žákovské ligy.

Po předčasně ukončené soutěži však nezůstane v sestavě kámen na kameni. Pouze čtyři hráčky mohou pokračovat v této věkové kategorii, všechny ostatní se přesouvají do týmu mladších dorostenek.

„Bude se tvořit nový tým, ale to je přirozený vývoj. Hlavně abychom měly dostatek děvčat. Ale zdá se, že ano. V posledních letech se mládežnická základna rozrostla, což je jen dobře. Pomohlo tomu i trenérské zapojení bývalých hráček Věry Neidrové, Lady Špačkové či Marty Vokušové, jež se věnují nejmladším kategoriím. Doufám tedy, že o budoucnost jindřichohradecké ženské házené se nebudeme muset strachovat,“ dodává Iva Jonová.

Házená Jindřichův Hradec – starší žákyně 2019/2020

Natálie Klímová, Natálie Zabilková – Anna Dvořáková, Tereza Camrdová, Tereza Paterová, Amálie Dvorská, Adéla Mazánková, Adéla Prágrová, Leona Mátlová, Eliška Dvořáková, Anna Dobešová, Zuzana Coufalová, Nikola Kvasničková, Eliška Bláhová, Viktorie Picková, Michaela Vokušová.

Trenérka: Iva Jonová. Vedoucí družstva: Radka Camrdová.

Žákovská liga - tabulka před anulováním soutěže

1. Slavia 16 16 0 0 417:193 32

2. J. Hradec 16 16 0 0 363:191 32

3. Zlín A 16 15 0 1 387:228 30

4. Lázně Kynžvart 16 14 0 2 335:233 28

5. Písek 16 12 1 3 354:263 25

6. Kunovice 16 12 0 4 289:245 24

7. Třeboň 16 11 1 4 371:292 23

8. Žirovnice 16 10 0 6 287:235 20

9. DHC Plzeň 16 10 0 6 316:291 20

10. Olomouc 16 9 0 7 310:271 18

11. Poruba 16 8 0 8 300:298 16

12. Strakonice 16 8 0 8 308:311 16

13. Cheb 16 6 1 9 263:332 13

14. Karviná 16 6 0 10 278:337 12

15. Háje 16 5 1 10 272:323 11

16. Zlín B 16 5 1 10 252:316 11

17. Tachov 16 5 0 11 290:331 10

18. Havlíčkův Brod 16 5 0 11 244:342 10

19. Vršovice 16 5 0 11 254:317 10

20. Ivančice 16 4 1 11 231:281 9

21. Kobylisy 16 4 0 12 270:315 8

22. Bohumín 16 4 0 12 259:357 8

23. Most 16 3 1 12 227:307 7

24. Milevsko 16 3 1 12 246:322 7

25. Liberec 16 0 0 16 197:389 0