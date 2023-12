O víkendu se v Jindřichově Hradci počtvrté roztočila Vajgarská pirueta. Oficiální krasobruslařský závod projektu Bruslička Českého krasobruslařského svazu přilákal ze všech koutů republiky na 150 účastníků.

Hojnou účastí se pyšnil čtvrtý ročník závodů Vajgarská pirueta, který se konal v rámci svazového projektu Bruslička. | Foto: Alena Daňková

Sobota, brzy po ránu. Na Zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci je zatím potemnělo a absolutní klid. Ovšem zdánlivě. Členové pořádajícího Bruslařského klubu HC Vajgar jsou v pohotovosti už několik týdnů a i teď, ve chvíli, kdy většina obyvatel okresního města spí nebo možná teprve snídá, probíhají v zázemí ledové plochy poslední přípravy. Do zahájení čtvrtého ročníku krasobruslařského závodu Vajgarská pirueta zbývají poslední desítky minut.

V 9.50 hodin na plochu hradeckého zimního stadionu vjíždějí první rozjížďky. Nejmladší závodníci, tak zvaná přípravka, jsou na ledě. Střídají se různé kategorie jak přípravky, tak o hodinu později „nováčků“. Před polednem přichází na řadu žactvo skupin B a C. Celkem se závodí ve 24 kategoriích.

Po celou dobu od zahájení se s dětmi, nejen z vlastního klubu, ale i z jiných měst, rozcvičuje a je jim u mantinelu před jízdou dispozici nový šéftrenér hradeckého týmu, olympionik a šestinásobný mistr Československa ve sportovních párech Alan Spiegl. „Já jsem jako trenér nikdy na malých, lokálních krasobruslařských závodech nebyl, je to pro mě premiéra a těším se na to. Je to uklidnění duše. Dělat s dětmi je asi to nejlepší, co může člověka potkat,“ říká Alan Spiegl.

Vajgarská pirueta se i letos pojede v rámci celorepublikového projektu Bruslička Českého krasobruslařského svazu. „Smyslem projektu je zachytit nejširší dětskou krasobruslařskou základnu a současně umožnit závodit i těm sportovcům, jejichž tréninkové možnosti jsou z jakýchkoliv důvodů omezenější a nedokázali by se dobře uplatnit ve vyšších soutěžích,“ vysvětluje Pavel Borusík, předseda hradeckého klubu. Loni se tým nad Vajgarem v rámci Brusličky účastnil čtrnácti závodů po celé České republice, letos plánují přibližně stejný počet.

Výsledky v rámci projektu Bruslička se nicméně ve svých kategoriích propisují i do soutěží Českého krasobruslařského svazu. I na těch se hradecký oddíl podílí. „V minulé sezoně jsme závodili ve třech závodech vyšší soutěže Českého krasobruslařského svazu a v té letošní už máme tento počet v tuto chvíli za sebou. Počítám, že se zúčastníme přibližně osmi závodů ČKS,“ doplňuje předseda klubu.

V jindřichohradeckém týmu je aktuálně 46 aktivně bruslících dětí, plus osm hendikepovaných sportovců. Tréninkové kategorie zahrnují náborové děti, přípravky, všechny žákovské kategorie a juniory. Týdně tu obsadí dvanáct hodin na ledě, šest suchých tréninkových jednotek, dva balety ve spolupráci se ZUŠ v Jindřichově Hradci a jednu hodinu tance. A odvedená práce je vidět i dnes na ploše zimního stadionu.

A nejen tam. Člověk jde po chodbě a vidí tu uvolněnou atmosféru mezi dětmi. Starší pomáhají s úpravami a dolaďují účesy mladším, věk není limitem ani překážkou v navázání pevných vztahů. A pak ta vůně. Stačí se přiblížit k šatně domácího týmu. To je „catering“ pro malé i větší svěřence místního klubu, který připravili jejich rodiče jak pro domácí bruslaře, tak pro přijíždějící. Nejen soutěživost a rivalita, ale i příjemné zázemí patří k dobrému závodu.

Ten se v pozdních odpoledních hodinách přesouvá do mezioddílové části mimo projekt Bruslička. Tady už svoje dovednosti v základních prvcích předvádí ti nejmenší. „Nechali jsme v podstatě vyhrát všechny, pro takto malé sportovce je důležitá hlavně motivace, a zároveň aby byl sport zábavou,“ objasňuje Pavel Borusík.

Zábavný je i konec celé Vajgarské piruety – zazávodí si i někteří rodiče místních bruslařů a mají šanci se před osmou hodinou večerní, stejně jako jejich děti, postavit na „bednu“.

A pak už čeká pořádající klub jen úklid, bilancování výsledků, radost z povedené akce….. a potemnělá ledová plocha.

Výsledky Vajgarská pirueta:

Žačky nejmladší B: 1. Ema Housková (HC Strakonice), 2. Žaneta Jourová (Bruslařský klub České Budějovice), 3. Natálie Martínková (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Žačky mladší B: 1. Eva Chmelíková (Bruslařský klub Hradec Králové), 2. Markéta Scholzová (Kraso Hronov), 3. Amelie Pavlíková (VSK Technika Brno)

Žačky B: 1. Kristina Panošková (Krasobruslařský klub Milevsko), 2. Viktorie Filipová (Spartak žebrák), 3. Adriana Němcová (Krasobruslařský klub Stadion Praha

Žactvo nejmladší C: 1. Sofie Šťástková (TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí), 2. Zuzana Mikešová (KK Dvůr Králové nad Labem), 3. Martin Smolíková (TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí)

Žactvo mladší C: 1. Mia Derevianko (HC Lední medvědi Pelhřimov), 2. Hana Pospíchalová (HC Lední medvědi Pelhřimov), 3. Kateřina Jandová (SK Jiskra Domažlice)

Žactvo C: 1. Amálie Dvořáková (HC Vajgar Jindřichův Hradec), 2. Karolína Konečná (HC Lední medvědi Pelhřimov), 3. Kateřina Čunátová (Krasobruslařský klub Milevsko)

Žáci mladší B: 1. Jaroslav Scholz (Kraso Hronov), 2. Vítek Borusík (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Přípravka žactvo nejmladší: 1. Justýna Košťálová (HC Vajgar Jindřichův Hradec), 2. Štěpánka Hořejšová (Bruslařský klub České Budějovice), 3. Mariana Schneiderová (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Přípravka nováčci starší: 1. Johana Ševčíková (Krasobruslařský klub Benešov), 2. Eliška Kružíková (Dukla Jihlava Mládež), 3. Elizabeth Bedlánová (Bruslařský klub České Budějovice)

Přípravka nováčci mladší: 1. Maxim Coubal (Krasobruslařský klub Benešov), 2. Natalie Zbirovská (Dukla Jihlava – Mládež), 3. Adéla Hrdinová (Krasobruslařský klub Milevsko)

Nováčci starší dívky: 1. Lucie Medvídková (Dukla Jihlava – Mládež), 2. Klára Máče (HC Vajgar Jindřichův Hradec), 3. Zoe Seilerová (Bruslařský klub České Budějovice)

Nováčci mladší dívky B: 1. Lucie Jiráková (Bruslařský klub České Budějovice), 2. Nikol Ficková (Bruslařský klub České Budějovice), 3. Andrea Fidlerová (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Prvky Ukaž co umíš: 1. Cathrin Čapek (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Junioři C: 1. Veronika Dofková (SK Jiskra Domažlice), 2. Eliška Kortanová (Krasobruslařský klub Milevsko), 3. Jana Smolíková (TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí)

Junioři B: 1. Jakub Máca (KK Telč)

Juniorky B: 1. Nicol Balounová (HC Vajgar Jindřichův Hradec)

Adult B: 1. Adam Baloun (HC Vajgar Jindřichův Hradec), 2. Hana Vaníčková (HC Vajgar Jindřichův Hradec), 3. Eliška Andršová (Univerzitní sportovní klub Praha)

Alena Daňková, spolupracovnice redakce