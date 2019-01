Jindřichův Hradec - Jindřichohradecké veslařské žactvo si velmi dobře počíná v Zimním poháru mládeže, který testuje všestrannou sportovní připravenost.

Úspěšné jindřichohradecké veslařky s trenérem Radimem Staňkem. | Foto: archiv klubu

Pohárový seriál je čtyřdílný, přičemž dvě části už má žactvo za sebou. Při první závodilo v Lounech na rotopedu, veslařském trenažéru a v běhu, druhá se odehrála v Roudnici nad Labem, kde se plavalo, běžel kros a veslovalo na ergometru.



Vítězství z 24. ročníku „Lounského halového veřejného triatlonu“ si odvezla desetiletá Rozálie Bártů, v o rok starší kategorii Lucie Šoršová a také starší žákyně Simona Pavlíková, jež za sebou v pořadí nechala všech 46 soupeřek. Celkově v Lounech závod absolvovalo obrovské množství 572 startujících.



Mnohem méně, a to 177 závodníků se prezentovalo v „Roudnickém trojboji“. Jindřichohradeckým veslařkám to pranic nevadilo, ba právě naopak. Mezi staršími žákyněmi nejenže Pavlíková opět triumfovala, ale VK Vajgar obsadil první čtyři příčky! Prvenství z Loun zopakovala v žákyních 2007 rovněž Šoršová.¨



Díky velkému bodovému zisku z Roudnice se v hodnocení 22 oddílů dostal J. Hradec do čela průběžného pořadí žákyň. Svěřenkyně trenéra Radima Staňka přeskočily do té doby vedoucí Pardubice a Beroun. Třetím dílem Zimního poháru bude v sobotu 19. ledna „Labský čtyřboj“ ve Štětí (medicinbal, ergometr, angličáky, překážková dráha).



Louny

Juniorky (4): 1. Simona Kohoutová, 2. Hana Klímová (obě TJ Jiskra Třeboň). Starší žákyně 2005 (45): 11. Adéla Mátlová, 12. Kateřina Drnková (obě VK Vajgar J. Hradec), 14. Klára Kohoutová, 42. Veronika Sedláčková (obě Třeboň).



Starší žákyně 2006 (47): 1. Simona Pavlíková (J. Hradec), 2. Hana Bouchalová (Třeboň), 10. Tereza Staňková, 12. Dorota Šimůnková, 17. Karolína Rusevová.



Mladší žákyně 2007 (27): 1. Lucie Šoršová, 3. Adéla Hrůšová, 7. Karolína Tůmová, 9. Karolína Kůrková, 12. Tereza Tůmová. Mladší žákyně 2008 (16): 1. Rozálie Bártů, 10. Nela Hronová (všechny J. Hradec).



Dorostenci (59): 7. Michal Korda, 18. Ivo Bouchal (oba Třeboň). Starší žáci 2005 (84): 6. Radek Winkler, 19. Adam Hron, 29. Filip Haruda (všichni J. Hradec), 58. Matěj Rektoris (Třeboň).



Starší žáci 2006 (88): 40. Ondřej Bašta, 48. Daniel Kolář, 56. Václav Knesl, 65. Tobiáš Němec, 69. Dominik Böhm.



Mladší žáci 2007 (56): 7. Lukáš Laštovka, 24. Adam Kratochvíl, 35. Tadeáš Prášek.



Mladší žáci 2008 (42): 10. Adam Čekal (všichni J. Hradec).



Roudnice nad Labem

Starší žákyně 2006 (20): 1. Pavlíková (J. Hradec), 2. Šimůnková, 3. Rusevová, 4. Staňková.



Mladší žákyně 2007 (10): 1. Šoršová, 4. Hrůšová, 5. T. Tůmová, 8. K. Tůmová.



Mladší žákyně 2008 (13): 3. Bártů, 5. Denisa Bubeníková (J. Hradec), 9. Hronová.



Roman Pišný