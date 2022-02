Od 10 do 13 hodin se zde odehraje zábavný program pro rodiny s dětmi „Za vysvědčení do bazénu“. V bazénech i na souši budou lektorkami Plavecké školy Jindřichův Hradec zajišťovány hry a soutěže, které jsou vhodné jak pro děti školou povinné, tak i pro ty mladší z mateřských škol. Název „za vysvědčení“ je pouze symbolický.

„Vysvědčení s sebou školáci mít určitě nemusí a odměna čeká na každého účastníka bez ohledu na jeho věk a bez ohledu na jeho známky. Tím hlavním dárkem je pro návštěvníky do 15 let vstup zdarma po dobu akce. Děti do 12 let musí mít s sebou doprovod osoby starší 18 let,“ dodává vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Sportovní bazén 25 metrů bude v pátek od 10 do 13 hodin rezervován pro účastníky soutěží. Rekreační plavci by tak ve svém zájmu spíše měli využít otevírací dobu od 13 do 21 hodin.

S ohledem a prodloužený víkend očekává největší a nejmodernější bazén v Jihočeském kraji v sobotu a v neděli zvýšenou návštěvnost. Víkendová otevírací doba je 10 až 20 hodin. V sobotu se rodiče těch nejmenších plaváčků mohou těšit na oblíbené Sobotní koupání dětí do 1 roku s rodiči, které mohou navštívit hodinu před otevírací dobou, a to do 9 do 10 hodin.