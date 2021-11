Národní pohár goju ryu karate ČSKGr

V Kroměříži se uskutečnilo 2. kolo Národního Poháru ČSKGr, kde startovalo 75 karatistů ze 17 klubů. OGRD reprezentovali Ondřej Uxa v kategorii Kata mladší žáci 9 let a Vít Masař v kategorii Kata muži +16 let a oba vybojovali zlatou medaili.

Národní pohár všech stylů karate ČSKe

Praha poté hostila druhé kolo Národního poháru ČSKe všech stylů karate a všech věkových kategorií. Výtečně si tam vedl Vít Masař, který ovládl kata kategorie U21 i seniorů 16+.

Další dva cenné kovy přidal v třetím kole Národního poháru ČSKe všech stylů karate v Hradci Králové Vít Masař. V kata mezi muži skončil třetí a kategorii U21 vyhrál.

Krajská liga karate JČSKe

Soupeřilo se i na jihu Čech. V Horní Stropnici se konalo úvodní kolo Krajské ligy karate JČSKe, v němž se představil devítiletý Ondřej Uxa, který ve velké konkurenci v kategorii kata mladších žáků získal stříbrnou medaili.

Druhé kolo krajské zavedlo dětské karatisty do Strakonic. Tam zazářil především Ondřej Šafrata, jenž se stal vítězem kategorie Kata žáků 12-13 let. Uxa obsadil třetí místo.

Mezinárodní turnaj v karate všech stylů v Polsku

Osmnáctiletý reprezentant Vít Masař startoval jako člen výběru českého svazu karate goju ryu na mezinárodním turnaji v Polsku V Bielsko-Biale se sešla velká mezinárodní konkurenci se Vít Masař prosadil pouze v kategorii kata do 21 let, v níž získal bronz.

“Mezi seniory vypadl hned v prvním kole, ale jinak lze jeho vystoupení považovat za velký úspěch,” podotkl hlavní trenér OGRD Jaroslav Valenta.

Mistrovství republiky goju ryu karate ČSKGr

Vrcholem podzimní sezony bylo mistrovství republiky v goju ryu v Brně. Dopoledne se konala soutěž pro začínající dětské karatisty s názvem MČR Beginner, odpoledne pak samotný šampionát pro nominované závodníky.

Jindřichohradeckého klubu Karate OGRD se na základě svých úspěchů z Národního poháru nominovali Ondřej Uxa s Vítem Masařem. Oba v náročné konkurenci ve svých kategoriích uspěli. Uxa nenašel přemožitele a vybojoval titul mistra republiky v kategorii kata mladší žáci 7-9 let, zkušený bojovník Vít Masař pak so své bohaté sbírky úspěchů přidal stříbrnou medaili v kata +16 let.