Ambiciózní Plzni podzim příliš nevyšel, po polovině soutěže jí patří čtvrtá příčka. Uhrála pouze o čtyři body více než sedmý nováček z J. Hradce. Úvod vzájemného zápasu ovšem patřil domácímu celku, který trestal chyby hostující defenzívy. V 9. minutě Házená JH prohrávala 4:8, když plzeňský favorit dokázal neomylně zakončovat každý svůj útok.



Jihočešky zareagovaly vysunutím obrany, čímž domácí pohodu narušily natolik, že Plzeň nedala 12 minut gól. Samy se naopak trefovaly, takže dvakrát vyrovnaly (16. – 8:8; 21. – 9:9). Bohužel závěr první půle odstartoval jindřichohradecké střelecké trápení. Gólově se prosadila jednou jen Anna Dolejšová, jež upravila na poločasových 10:13.



To, že hostující tým ztrácel na Plzeň pouze tři góly, bylo velkou zásluhou brankářky Petry Duškové, která svůj celek držela. Avšak po změně stran se přestalo dařit nejen ji, ale hlavně celé útočné hře Házené JH. Její hráčky se nemohly prosadit přes zataženou obranu. Pokud se to povedlo, neměly klid na zakončení. Za 19 minut daly jenom 4 branky (49. – 14:24), z toho dvě vstřelila Gabriela Zahradníková ze sedmiček.



První polovina druhého poločasu tak rozhodla o tom, že si J. Hradec z úvodního jarního utkání odvezl poměrně vysokou porážku. Důležitý duel má před sebou v dalším kole, v němž se v neděli 3. března od 15 hodin střetne v Otrokovicích s tamní předposlední Jiskrou.



Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Plzeň je sice těžký kvalitní soupeř, ale my jsme mu splnit roli favorita usnadnily. Nehrály jsme dobře, nemohu být s naším výkonem spokojena. Utekl nám začátek, kdy jsme chybovaly v obraně a v útoku nepřesně střílely. Pak se nám povedlo několikrát ubránit a chodit do rychlých protiútoků, z nichž jsme vyrovnaly. Jenže poté zase přišly naše chyby v útočné fázi s nepřesnými zakončeními, takže nám soupeřky znovu utekly. To pak pokračovalo i na začátku druhého poločasu, kdy Plzeň svůj náskok navýšila až na rozdíl deseti branek. Nám se vůbec nedařilo střelecky, neproměňovaly jsme vyložené šance z brankoviště, z dálky jsme zakončovaly minimálně.“



HC Plzeň – Házená J. Hradec 31:21 (13:10)

Branky: Drozdová 10, Voňková 8/2, Rumlová 3, Krlišová 3, Roubalová 2, Dresslerová 2, Bernardová 1, Bliková 1, Havelková 1 – Zahradníková 9/4, A. Dolejšová 3, T. Dolejšová 3, Plucarová 3, Hondlíková 1, Rytířová 1, Jasanská 1.

Sedmičky: 2/2:5/4. Vyloučení: 1:2. Žluté karty: 3:2. Rozhodčí: Zelenka – Veselý.

J. Hradec: Dušková, Formánková – E. Kovářová, Vlková, Tržilová, Březinová, A. Dolejšová, Plucarová, Hondlíková, T. Dolejšová, Zahradníková, Rytířová, Jasanská.



Roman Pišný