Jihočešky měly výborný vstup a vedly 4:2 a poté i 9:6. Následně však promarnily několik příležitostí, domácí družstvo začalo stahovat manko a do přestávky otočilo skóre ve svůj prospěch – 15:12.

Zlomové momenty přišly hned zkraje druhé půle, kdy Kobylisy během pěti minut vytáhly náskok na 19:12. Hostující tým se sice vzpamatoval, ale už jen marně dotahoval ztrátu.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Viděli jsme pěkný, bojovný zápas. Povedl se nám začátek, do čtrnácté minuty jsme vedli, ale pak přišla šňůra promarněných šancí, což nás trochu rozložilo. Začátek druhého dějství jsme nechytli a od té doby jsme jen dotahovali. Sice jsme se vzpamatovali a znovu se dostali do tempa, ale stačilo to pouze na korekci výsledku. Škoda těch neproměněných šancí, bylo jich dost i v druhé půli. Ale i tak zahrály holky dobře, bylo to náročné, hlavně obrana. Kobylisy mají výborné spojky, jakmile jsme je nechali hrát, byly rychlé, důrazné a perfektně se trefovaly.“

V předposledním kole hradecké házenkářky, které zůstávají v tabulce sedmé, v sobotu 11. května přivítají třetí Havlíčkův Brod (18 hodin).

Sokol Kobylisy – Házená J. Hradec 27:22 (15:12)

Branky: Janotková 9/2, Křivánková 5, Orságová 4, Továrková 3, Jačková 2, Grgičevičová 1, Kovářiková 1, Novotná 1, Vilímová 1 – Plucarová 5, A. Dolejšová 4, Jasanská 4/2, T. Dolejšová 3, Tržilová 2, Zahradníková 2/2, Kovářová 1, Rytířová 1.

Sedmičky: 2:4. Vyloučení: 5:4. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Brůna, Zych.