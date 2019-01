Jindřichův Hradec – Důležité body si připsali jindřichohradečtí basketbalisté v 11. kole Kooperativa NBL. Doma porazili Brno 99:90, když museli otáčet nepříznivý vývoj. O výsledku rozhodla vysoká kvalita střídačky Lvů, která tu hostující porazila 42:10.

Křídelník Lions Malcolm Brooks. | Foto: Jan Oliva

Brno kolo co kolo posiluje kádr, do Hradce už přijelo s Janem Tomancem, výborným pivotem, který v minulosti pět let hájil barvy Lions. Do brněnského mužstva přišel z Prostějova. Hostům pomohl k výtečnému nástupu (3. – 0:10; 4. – 2:15; 5. – 4:17), kdy získali až třináctibodový náskok.

Kouč Lvů Karel Forejt si brzy bral oddechový čas, stáhl ze hřiště Ryana Cantyho, jehož vystřídal Chrisem Tawiahem. To vedlo k tomu, že domácí celek rychle ztrátu snížil.



Ve druhé periodě Lions pokračovali v aktivní hře, celý tým chtěl míč, šel za ním agresivně. Nutil hosty ke ztrátám a ti jich za první poločas udělali osm. Hradec jenom čtyři. Veliký rozdíl byl rovněž v doskakování, kde Lvi získali 18 míčů, z toho 6 pod brněnským košem. Brno doskočilo dvanáctkrát, na polovině soupeře jen třikrát. Jihočeši měli stoprocentní střelbu z trestných hodů, protivník za 20 minut šestku neházel žádnou!



Důležitá byla také pomoc hráčů z lavičky, když domácí po půli vedla nad hostující 14:4. Střelecky Lions táhli čtrnáctibodový Terrell Lipkins a s 15 body Malcolm Brooks. V brněnské sestavě se shodně na 11 bodech drželi Tomanec a veterán Michal Křemen. Za dvě čtvrtiny domácí tým stihl celkově nastřílet 50 bodů, mohl tak litovat prvních pěti minut zápasu, které prospal.



V druhé periodě se Lvi od 13. minuty drželi v mírném vedení, do sedmibodového náskoku se dostali až na konci půle. Po změně stran ovšem jejich odstup rychle narostl na dvojciferný (23. – 58:45), když se v krátkém sledu trefili Stanislav Zuzák (střelba 12/6), Tawiah (7/7!) a Lipkins (21/13).



Ani tolik nevadilo, že se bodově na 9 minut odmlčel Brooks (21/14), protože se připomněli Jiří Šoula a především Dalibor Fait, jenž byl neomylný při šestkách a trefoval ve chvílích, kdy Brno začalo díky Chorvatovi Ivanu Mikuličovi a Srbovi Edimu Sinadinovičovi dotahovat (27. – 65:62; 29. – 67:65).



Do závěrečné čtvrtiny šli Lvi se sedmi body k dobru a odpočinutým Cantym, který vystřídal skvělého, ale již utaveného Tawiaha. Brněnští pivotmani Tomanec a Stan Gerald Simpson měli po 4 faulech, museli hrát obezřetně, což byla voda na mlýn Zuzáka a hlavně Cantyho, jenž zase létal, bral soupeři balóny, smečoval. Přesto hosté dotáhli až na rozdíl jediného bodu (34. – 78:77). Mohly za to Křemenovy a Mikuličovy trojky.



Avšak právě včas se znovu střelecky našel Lipkins (34. – 82:77; 37. – 88:80), aby hostům sebral vítr z plachet. Trefili se i Zuzák a nebojácný Šoula (38. – 91:82). Obranář Tomáš Šustek vygumoval Sinadinoviče a vyfauloval Simpsona, a když při trestných hodech měl Brooks stoprocentní ruku, byla na světě čtvrtá lví výhra.



„Měli jsme katastrofální úvod, kdy jsme zaostávali úplně ve všem. Ve hře nebyla energie, žádná krev. Nečekal bych, že se tak rychle dokážeme vzpamatovat, myslel jsem, že ztrátu budeme dlouho stahovat. Přišel ovšem rychlý obrat a pak už to bylo v našich rukách, i když jsme si nemohli být ničím jistí ani na vteřinu. Brno v útoku hrálo velmi dobře. Byl to těžký zápas až do posledních sekund, pro diváky jistě zajímavý. Jim patří dík za to, že se sešli v hojném počtu a fandili. Spolu s nezměrnou bojovností našich hráčů bylo právě domácí prostředí rozhodujícím aspektem úspěchu," konstatoval trenér Lions Karel Forejt.



Hradečtí basketbalisté jsou po polovině základní části v tabulce na deváté příčce a je před nimi sobotní tzv. povinný zápas na palubovce mistrovského Nymburku (17).

J. HRADEC – BRNO 99:90 (20:24, 50:43, 74:67)

Sestavy a body: Brooks 24, Lipkins 24, Zuzák 13, Tawiah 12, Fait 10, Šoula 10, Canty 6, Stegbauer, Šustek – Tomanec 19, Křemen 19, Sinadinovič 16, Mikulič 15, Simpson 11, Zachrla 8, R. Pumprla 2, Turman, Nehyba, Kozina.

Trojky: 6:12. Fauly: 14:23. Trestné hody: 21/17:12/6.

Nejlepší hráč: Terrell Lipkins (JH).

Rozhodčí: Lukeš, Kec, Linhart. Diváci: 975.

Autor: Roman Pišný