Jihočeský celek naposledy prohrál v Hradci Králové 85:102, kde však neodehrál špatné střetnutí, přestože se musel obejít bez nejlepšího střelce nejvyšší soutěže Torina Dorna, který je zraněný. „Torin Dorn má poraněnou ruku a pár týdnů nám bohužel bude chybět,“ konstatoval manažer GBA Fio banky Stanislav Zuzák.

Jindřichohradeckým divákům se poprvé představí dvě nové americké akvizice, které si odbyly premiéru v minulém kole na královéhradecké palubovce. Jedná se o pivota Williama Browna a křídlo Craiga Victora. Na základě toho skončil Cameron Gregory, který si hledá nové angažmá.

„Craig Victor je částečně reakcí na zranění Dorna a měl by jej zastoupit v roli střelce. V Hradci Králové se uvedl 18 body, přestože byl s týmem pouhé tři dny. Will Brown je trochu jiný případ. V našich plánech figuroval již od srpna, počítali jsme s ním do základní rotace. Kvůli problémům s vízy ještě z minulé sezony však mohl dorazit až nyní. Věřím, že oba hráči budou velmi platnými posilami,“ podotkl Stanislav Zuzák.

GBA Fio banka využila krátkou pauze k intenzivní přípravě a především k dalšímu sehrávání a zapracování nových hráčů do herních systémů.

A ve stručnosti říci o nadcházejícím soupeři? Pražskému USK se v probíhající sezoně daří velmi slušně a s bilancí devíti vítězství a čtyř porážek mu v tabulce KNBL patří čtvrtá příčka. Celek trenéra Joshe Kinga a jeho asistenta Martina Bašty, jenž mimochodem před časem oblékal hradecký dres, se opírá především o trio výborných střelců Kyla Mangase (průměr 20,3 bodů na zápas), českého reprezentanta Tomáše Kyzlinka (19) a Nathaniela Westa (17,8).

USK těží z rychlého přechodu do útoku, kde jeho hráči dokáží vytvářet volné střelecké pozice a trestat chyby soupeře střelbou z perimetru. První vzájemný souboj ve 4. kole vyhráli Pražané 86:75.

„USK je velmi dobrý celek s řadou kvalitních hráčů. Pražané hrají rychle dopředu, často střídají a využívají širokou rotaci hráčů. My se chceme soustředit na svůj výkon, dále se zlepšovat a stavět na našich nových posilách. Je nutné, abychom odvedli precizní práci v obraně a na útočné polovině si musíme dávat velký pozor na ztráty. Víme, že nás čeká velmi těžké utkání, a proto spoléháme také na podporu našich příznivců,“ poznamenal jindřichohradecký trenér Gilbert Abraham.