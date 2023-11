Druhou polovinu základní části I. ligy odstartovali jindřichohradečtí basketbalisté vítězstvím nad nováčkem z Radotína 82:68 a nadále jim patří první příčka sk. Západ.

Jindřichohradečtí basketbalisté si v I. lize porazili Radotín 82:68. | Foto: Lukáš Šamal

Základ k vítězství, které se očekávalo, položili hráči GBA Lions už v úvodní desetiminutovce, kdy soupeři povolili jen devět bodů a sami jich zaznamenali dvacet. Náskok pak ještě mírně navyšovali, ale snaživí hosté, kteří na úvod doma od Jihočechů inkasovali potupnou porážku 67:106, se dalšího debaklu vystříhali. Do jisté míry to bylo dáno i tím, že favorit v ofenzivní činnosti tentokrát rozhodně nepředvedl vše, co dokáže.

„Zrodilo se povinné vítězství, i když herní projev nebyl ideální. Každopádně je možné najít množství pozitiv. Obrana po většinu prvního poločasu fungovala opravdu výborně, celé utkání se nám dařilo kontrolovat doskok, na čemž dlouhodobě pracujeme. Pokulhával trochu útok. Do soupeřovy zóny jsme se nedokázali úplně dostat a najít rytmus. Když už jsme si vypracovali dobré střelecké pozice, nedařilo se nám, hlavně ve druhém poločase, udělat nějakou větší bodovou šňůru, kdybychom dokázali odskočit a hrát pak s větší lehkostí. Radotín pak proměňoval místy hodně těžké střely, a proto ten výsledný bodový rozdíl je možná menší, než bychom si představovali,“ konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

V dalším kole se jindřichohradečtí basketbalisté už v pátek 24. listopadu představí v Praze na palubovce posledního SP Basketu (19.30 hodin).

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Wolves Radotín 82:68 (20:9, 41:26, 63:45)

Nejvíce bodů: Valentíny 26, Vondra 14, Jansa 13, Karasov 12, Kábrt 11 – Primak 17, Randuška 12, Bělohradský 10, Taussig 9. Trojky: 11:4. Fauly: 15:20. Trestné hody: 21/27: 6/17. Rozhodčí: Nejezchleb, Vaníček. Diváci: 280.

Další výsledky 10. kola

Polabí – Litoměřice 89:91, Liberec – USK Praha B 85:81, Chomutov – Plzeň 70:83, Sokol Pražský – SP Basket 94:78.

I. liga sk. Západ

1. Jindřichův Hradec 10 9 1 934:731 19

2. Sokol Pražský 10 9 1 849:769 19

3. Plzeň 10 7 3 814:706 17

4. Litoměřice 10 7 3 811:714 17

5. Liberec 10 6 4 782:788 16

6. USK Praha B 10 4 6 728:735 14

7. Radotín 10 4 6 686:791 14

8. Chomutov 10 2 8 762:842 12

9. Polabí 10 1 9 800:942 11

10. SP Basket 10 1 9 640:788 11