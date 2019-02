V komorním prostředí haly Folimanka sice Fio Basket ve 2. minutě vedl 4:2, ale méně ospale působily domácí Sovy, které hrály v útoku nápaditěji a přesněji. Do vedení se dostaly ve 4. minutě a už je nepustily. V úvodní čtvrtině se v jejich sestavě nejvíce zaskvěl Jan Štěrba, jenž nastřílel 8 bodů. Po první periodě hosté, jimž chyběl DeAndre Upchurch, prohrávali 13:22.



V úvodu druhého herního období jindřichohradecký celek na chvíli podržely dvě trojky Lukáše Stegbauera, ale jinak Fio Basket v útoku dál dělal ukvapená řešení, která si USK Praha v pohodě pohlídal. Na protější straně hřiště vládl snad ještě více, protože hosté bránili naprosto bez agresivity. Domácí tým tak dával jednoduché koše, nebylo proto divu, že do poločasu nastřílel 51 bodů při úspěšnosti zakončení za 2 body přes 76% (13/17)!



Po obrátce Pražané, kteří v play-out už nevyužívají služeb Američanů Devona Bookerta a Cadariana Rainese, povolili šrouby v obraně, vždyť vedli až jednatřicetibodovým rozdílem (25. – 37:68). Druhý poločas tak vypadal vyrovnaně, ale o výsledku už bylo dávno rozhodnuto.



Předposlední kolo play-out odehraje Fio Basket doma v sobotu 28. dubna proti Nové huti Ostrava (18 hodin).



Chris Chougaz, trenér USK Praha: „Chtěli jsme hrát s energií, tak jako s Ostravou. Chtěli jsme také rotovat co nejvíce hráčů, což se povedlo. Dobře jsme bránili, a to se projevilo pak i v útoku. Je to výhra a ta se počítá.“



Rudolf Jugo, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Dnes to bylo složité, domácí měli výbornou úspěšnost střelby za dva i tři body. Pracujeme dál a míříme k baráži.“



USK Praha – Basket Fio banka J. Hradec 91:71 (22:13, 51:29, 77:50)

Sestavy a body: Michal Mareš 17, Madsen 16, Křivánek 12, Tůma 12, Petružela 10, Štěrba 8, Žikla 7, Sehnal 7, Marek Mareš 2 – Rhymes 22, Stegbauer 16, Zuzák 9, Bašta 8, Sinadinovič 4, Dlugoš 4, Fait 4, V. Novák 2, Petrič 2, Šoula, Kantůrek.

Trestné hody: 18/13:12/9. Trojky: 12:6. Fauly: 16:18. Rozhodčí: Vondráček, Kučírek, Baudyš.



Roman Pišný