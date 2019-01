Jindřichův Hradec - Hráči prvoligové jindřichohradecké Basket Fio banky potvrdili také v úvodním zápasu nového roku svoji suverenitu v soutěži, když doma třicetibodovým rozdílem porazili Lokomotivu Plzeň.

Jindřichohradecký pivot Stanislav Zuzák. | Foto: Lukáš Šamal

Jindřichohradecká sestava v prvním utkání nového letopočtu postrádala Štěpána Picku, Jakuba Jokla, Vojtěcha Nováka a Jiřího Šoulu. Pátí hosté přivezli jedenáct basketbalistů, z nich šest bylo kadetů ve věku 16 – 18 let, mezi nimi kupříkladu i český reprezentant U17 Tomáš Vyleta.



Úvodní čtvrtina přinesla z domácí strany málo zaujetí pro hru, čehož Plzeň, jež do boje na začátku poslala zkušenou základní pětku, využila k tomu, aby udržela vyrovnané skóre. Nastřílela pětadvacet bodů, což nebylo dobrou vizitkou pro defenzívu Fio Basketu, který střelecky táhl hrající asistent trenéra Stanislav Zuzák, jenž měl po první periodě na kontě 12 bodů.



Ve druhém kvartálu byli hosté v naději na úspěch ještě zhruba pět minut, ale s tím jak odcházely síly jejich úvodnímu složení, začala narůstat převaha favorita ve všech herních činnostech. Svůj poslední koš před poločasem Plzeň dala na začátku 15. minuty. Šestiminutovku před přestávkou jihočeský celek vyhrál 12:0.



Do třetího dějství šel prvoligový lídr se sedmnáctibodovým náskokem, který sice klesl (26. – 57:47), avšak byl dostačující, aby dodal domácímu týmu klid pro zbytek duelu, v němž v závěru ve všech směrech zcela dominoval (doskok 47:31 – útočný 15:6, asistence 32:22, zisky 13:9). Dva domácí borci dosáhli double-double, a to Terrell Lee Lipkins (24 bodů + 12 asistencí) a Zuzák (29 bodů + 11 doskoků).



Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Přijel k nám kvalitní soupeř. Plzeň disponuje mladým kádrem, který nám hlavně v úvodní desetiminutovce nedal nic zadarmo. Z utkání jsme měli trochu obavy, protože nás není moc a tento souboj jsme absolvovali prakticky pouze v osmi lidech. Důvodem jsou zranění a také fakt, že někteří hráči, kteří hostují v nejvyšší soutěži, nemohli nastoupit. I proto se to poměrně dlouho tahalo a nám se povedlo odskočit až před koncem úvodního poločasu. Po přestávce už jsme vývoj kontrolovali a rozdíl ve skóre ještě navýšili. Plzeň však musím pochválit, odehrála u nás velmi dobrou partii. My potřebujeme podobných zápasů co nejvíce.“



Příští zápas I. ligy – Západ Fio Basket odehraje v Praze na Folimance, kde se střetne s béčkem tamního USK. Utkání je na programu v pátek 11. ledna od 20 hodin.



Basket Fio banka J. Hradec – BK Lokomotiva Plzeň 96:66 (25:25, 52:35, 73:51)

Sestavy a body: Zuzák 29, Lipkins 24, Bašta 12, Tomanec 12, Stegbauer 9, Bzonek 6, Kantůrek 4, Fical – Honomichl 19, David 14, Mach 11, Vyleta 8, März 5, Lejsek 4, Karlíček 3, Mašek 2, Baselides, Doljak, Cerha. Šestky: 24/20:16/11. Trojky: 8:3. Fauly: 19:23. 5OCH: 0:1 (37. David). Rozhodčí: Vošahlík – Csöllei, 300 diváků.



Roman Pišný