Plzeň - Pěkných umístění dosáhli závodníci jindřichohradeckého Plaveckého klubu na zimním mistrovství republiky, které se uskutečnilo v krátkém bazénu v Plzni Slovanech.

Skvělým způsobem si počínala především čtrnáctiletá starší žačka Terezie Kinterová, jež směla plavat pouze v otevřené ženské kategorii, neboť její žákovský šampionát, na němž v Novém Jičíně na začátku prosince vybojovala pět národních titulů, již měla za sebou.



Kinterová se i mezi ženami prosadila, když se dvakrát dostala do finále A. Na delfínové dvoustovce z toho bylo vynikající 6. místo, na kraulové čtyřstovce skončila devátá. K tomu se na 50 a 100 metrů motýlek probojovala do semifinále. Podle očekávání se do hlavního finále kvalifikovala Karolína Šimková na své hlavní trati 200 m prsa. Obsadila na ní velmi solidní šestou příčku.



Nejvytíženější jindřichohradeckou plavkyní byla na mistrovství Viola Válková, která se z bloku do bazénu vrhla devětkrát. Nejlépe si vedla v nejkratším kraulovém sprintu, kde ji patří 8. místo mezi mladšími dorostenkami a také parádní dvanáctá pozice v absolutním ženském pořadí. Do finále své kategorie se členka širšího kádru české juniorské reprezentace dostala i na stovce volný způsob, kde obsadila 9. příčku.



Nominaci do Plzně, kde byl šampionát započten i jako osmé kolo Českého poháru, si zajistili i starší dorostenci Filip Michálek a Matyáš Pospíšil. Prvně zmíněný zaznamenal umístění v nejlepší desítce na vytrvalecké patnáctistovce. Všestrannému Pospíšilovi se povedlo doplavat pro osmé místo na prsařské dvoustovce a deváté na polohových 400 metrů.

Z výsledků

Ženy: 400 m VZ (50): 9. Terezie Kinterová 4:23,99. 50 m prsa (60): 15. Karolína Šimková 34,05. 200 m prsa (49): 6. Šimková 2:35,31. 50 m motýlek (60): 19. Kinterová 29,22. 100 m motýlek (60): 13. Kinterová 1:04,78, 25. Šimková 1:07,05. 200 m motýlek (50): 6. Kinterová 2:20,30. 200 m OPZ (50): 20. Šimková 2:28,19.

Mladší dorostenky: 50 m VZ (24/58): 8./12. Viola Válková 26,86. 100 m VZ (25/60): 9./23. Válková 59,42. 200 m VZ (18/50): 11./29. Válková 2:10,10. 100 m znak (21/60): 13./30. Válková 1:08,28. 200 m znak (17/50): 15./42. Válková 2:30,58. 50 m motýlek (22/60): 21./55. Válková 31,23. 100 m OPZ (21/60): 18./41. Válková 1:10,09.

Starší dorostenci: 400 m VZ (19/50): 18./45. Filip Michálek 4:19,63. 1500 m VZ (9/30): 8./27. Michálek 17:10,96. 200 m prsa (18/50): 8./18. Matyáš Pospíšil 2:24,48. 200 m OPZ (19/50): 14./33. Pospíšil 2:12,25. 400 m OPZ (20/50): 9./21. Pospíšil 4:40,02.

Roman Pišný