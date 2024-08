Turnaj Windson Nova Sport Open se vždy konal v pražském hotelu Pyramida. "Řekli jsme si, že bychom mohli zkusit nějaké nové místo a dát prostor jinému městu. Dali jsme šanci Českým Budějovicím, tak se budeme těšit, jaká bude odezva, návštěvnost a zájem hráčů a diváků. V Českých Budějovicích je navíc pěkná hala, která se mně osobně moc líbí," řekl organizátor turnaje Pavel Korda.

A co o motivaci říká Zdeněk Musil? Nedávno dokázal uspořádat ve stejné hale velmi úspěšně MČR v nohejbalu. "Šipky mám rád, protože mi to v některých aspektech hodně připomíná právě nohejbal. Je to taky takový hospodský sport, ale stejně jako nohejbal, když se to umí, je to radost pohledět a o napínavé koncovky také není nouze. Nehledě na to, že šipkaři jsou také dost velcí pohodáři."

Slovo dalo slovo a turnaj se uskuteční na jihu Čech. "Mám dobrého kamaráda Pavla Kordu, který tento turnaj dělá každý rok, povedlo mi ho přesvědčit, ze v Českých Budějovicích také umíme udělat pěkné akce," říká Musil s úsměvem a odkazuje se na zmiňované MČR nohejbalistů. "Loni se mi mistrovství České republiky v nohejbalu celkem povedlo, tak proč nezkusit šipky. Proto se vracíme zpět do "sportovky", kde postavíme několik desítek terčů, aby si mohlo zahrát všech 512 hráčů."

Turnaj vyvrcholí soubojem čtyř nejlepších. "Kteří si to pak o titul rozdají na jeden centrální terč. Přesně jak to znají z televize."

O co se bude hrát? Informace přineseme na webových stránkách Deníku už v pondělí.