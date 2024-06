Olympijské hry dětí a mládeže v Jihočeském kraji přinesly nejen sportovní výkony, ale i inspirativní příběhy. Bývalý fotbalový kanonýr David Lafata se zúčastnil jako vlajkonoš a podělil se o své dojmy z akce. Proč je tato událost tak důležitá pro mladé sportovce a jaké zážitky si odnesl Lafata?

David Lafata sleduje olympijské hry dětí a mládeže | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Olympijské hry dětí a mládeže, které právě dnes končí v Jihočeském kraji, přinesly spoustu příběhů. Jeden osobně prožil bývalý fotbalový kanonýr David Lafata. "Nikdy jsem se jako sportovec na velkou olympiádu nepodíval, tak jsem rád, že jsem dostal tuto šanci," vypráví přímo mezi mladými sportovci. Vyrazil mezi ne . Doslova. Mával vlajkou v roli vlajkonoše.

"Samozřejmě fotbalový turnaj a beachvolejbal," popsal, které sporty ho v rámci olympijských her lákaly ze všech nejvíc. "Beachvolejbal mě baví, navíc dcera se chtěla podívat na olympijský turnaj. A jestli mi to jede? Náramně," rozesmála se vždy a za každých okolností dobře naložená fotbalová hvězda. Lafata pozoroval kolem sebe, že olympijské hry jsou pro děti často vrcholem sezony. "Gymnázium Česká taky má nějaká želízka v ohni," připomněl, že právě v této prestižní českobudějovické střední škole se věnuje fotbalovým talentům. Ředitelem školy je Antonín Sekyrka, který pchází z Písku. Lafata pozoroval na dětech obrovské nadšení. "Určitě se děti a studenti na olympiádu speciálně připravovali. Nejen pro ně, ale i pro všechny děti tady v okolí je to obrovská příležitost a super akce se zase někde předvést a zasportovat si se stejně starými vrstevníky. A je to medaile, takže úplně nádherná věc."

Pokud by Lafatovi bylo 15, jaký sport by si vybral? "Určitě zase fotbal. A kdyby to nebyl fotbal, možná volejbal. Určitě bych se vyhnul gymnastice. Proč? Z praktických důvodů."Davida Lafatu nerozhodil ani přebrept moderátora, který ho na s vlajkou v ruce označil za Davida Vltavu. "Jsem už zvyklý na ledasco," smál se Lafata. "Říkali mi třeba David Lopata. David Vltava: To je originální. Vltava patří k olympiádě dětí a mládeže, tak proč ne."