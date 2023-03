"Nevycházely nám přesilovky, nedokázali jsme reagovat na obranu hostů. Mohli jsme si vybudovat větší náskok, ale přesilovky nás paradoxně dostávaly víc pod tlak. Zakolísání, kdy jsme vlastní přesilovku prohráli 0:3 a místo náskoku jsme rázem museli dotahovat, jsme mohli zvrátit a utkání by mělo jiný obrázek. Bohužel se to nepodařilo a položily nás zbytečné dvouminutové tresty za řeči nebo za špatné střídání, což byla moje chyba. Do 50. minuty to byl poměrně vyrovnaný zápas, závěr jsme však nezvládli. Do utkání jsme šli dobře nažhavení a víme, že když nám to sedne, hrát můžeme s kýmkoliv. Jakmile ale začneme dělat chyby a přestane se nám dařit střelba, pak je to těžší," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Strakoničtí házenkáři přišli o výhru paradoxně při vlastní přesilovce

"Paradoxně rozhodl dvouminutový trest, který jsem dostal já. Následné oslabení jsme totiž vyhráli 3:0 a pak jsme přidali ještě čtvrtý gól, takže jsme z dvougólového manka rázem vedli o dva góly. Nedává to absolutně žádnou logiku… Přijeli jsme do Strakonic s neskutečným nasazením, už jsme museli uspět a věřili, že teď už to přijde. Soupeř ale potvrdil, že je doma silný. V první půli zavřel domácí gólman Jindra Mráz branku, nám se to samé podařilo po změně stran, kdy nám pomohl gólman Štěpán Krůpa spolu s dobrou defenzivou. Dostali jsme se tak do laufu a pro Strakonické už to bylo těžké. Byla to pro ně bolavá porážka. Celkově se hrál pěkný, otevřený zápas ve skvělé atmosféře," doplnil svůj pohled na utkání trenér Zubří Peter Dávid.

"První poločas byl fyzicky hodně náročný, pro nás dopadl výborně, všechno šlapalo, jak mělo. Ve druhém dějství nám jedna nevydařená přesilovka rozhodila koncentraci. Začaly nám padat míče, přestalo se nám dařit střílet góly. Ještě v polovině druhé půle hrálo skóre v náš prospěch, po zlomové špatné přesilovce došlo k řadě vyloučení na obou stranách a hra se otevřela, bylo to vyhrocené," doplnil nejlepší hráč zápasu ze strakonického týmu Michal Krejčí.

