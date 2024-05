Jindřichův Hradec vždy byl baštou dobrého krajského volejbalu. Z města i jeho okolí putovaly do Českých Budějovic nejvýraznější talenty. Jihočeský volejbal se může pochlubit talentovanými hráči, kteří se dostali až do národních týmů. Mezi nimi je i Silvie Pavlová, která se po utkání Evropské ligy rozpovídala o svých začátcích i současné situaci v Madetě České Budějovice.

Semifinále Zlaté Evropské ligy volejbalistek v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jindřichův Hradec vždy byl baštou dobrého krajského volejbalu. Z města i jeho okolí putovaly do Českých Budějovic nejvýraznější talenty. V A týmu Jihostroje právě teď podpepsal smlouvu nahrávač Emmer, který má kořeny na Jindřichohradecku, jeho tatínek působil ve Strmilově, hrával ještě za Škodu České Budějovice…

Ve Slovanu Jindřichův Hradec historicky volejbal patří k páteřním sportům, aktuálně se trenéři věnují hráčům a hráčkám v několika kategoriích, podle klubových stránek volejbalová soustředění proběhnou v termínu 18.–22. 8. 2024.

Jihočeský volejbal má v národních volejbalových týmech mužů i žen několik hráčů, kteří se sportem začínali právě na jihu. V mužích je to jednoznačněn nejlepší hráč České republiky Marek Šotola. Chcete na videu vidět jeho vyjádření? Stačí kliknout na jeho přezdívku: Komín

Na českokrumlovské začátky a zápasy v Madetě České Budějovice ráda vzpomíná Silvie Pavlová, která patří do české reprezentace. Po utkání Evropské ligy v Teplicích se vyjádřila i k "nepostupu" českobudějovických volejbalistek do nejvyšší soutěže. "Překvapilo mě to," uvedla.

Češky po výhře nad Rumunskem jsou v novém ročníku Zlaté evropské ligy ve volejbalu žen stále bez ztráty bodu. Silvie Pavlová k rozběhnuté reprezentační sezoně, do které tým vstoupil výhrou nad Rakouskem, uvedla: "Bylo to pro mě trochu speciální, protože jsem v Rakousku hrála dvě sezony, ale snažily jsme se užít si zápas a nakonec jsme to zvládly, takže je to v pořádku."

Před zápasem si dámy v českých barvách tradičně zvyšovaly sebevědomí speciálními rituály. "Máme vlastní pokřik, různé individuální rituály, ale nic extra. S těmi holkami z Rakouska, se kterými jsem hrála, mám hezký vztah, takže žádné hecování se nekonalo. Jenom jsme si držely palce a popřály si navzájem hodně štěstí."

Lafata zve nejen příznivce Sparty z Jindřichohradecka. Pomůže rodině z Oslova

Silvie Pavlová ráda vzpomíná na začátky na jihu Čech. "Mám jenom krásné vzpomínky. Začínala jsem na Základní škole Za nádražím v Českém Krumlově, kde mě trénovali pan Vobr a pan Novotný, a tam jsem hrála až do deváté třídy. Poté jsem přestoupila na Gymnázium olympijských nadějí v Českých Budějovicích, které se později spojilo s Gymnáziem Česká. Z kadetek mám jenom ty nejkrásnější vzpomínky. Hrála jsem za kadetky i juniorky a trénoval mě Josef Lundák. Nemohu si to vynachválit."

Česká reprezentantka zmínila Jana Vobra, který už své následovníky a dámy, které trénoval, sleduje bohužel z volejbalového nebe. "Vždycky jsem si ho vážila jako člověka i jako volejbalového trenéra. Byl vynikající a mám na něho jenom hezké vzpomínky."

V Deníku rozvířil volejbalové vody článek, který se věnoval situaci v Madetě České Budějovice. Ženy po výborných výkonech vyhrály baráž o extraligu, ale klub do ní postupovat nebude. Co na to česká reprezentantka Silvie Pavlová. "Vím o tom. Slyšela jsem. Velmi mě to překvapilo a mrzí mě to. S tímto rozhodnutím nemůžeme nic dělat. Jen bych chtěla vědět, kdo to tedy bude hrát?"

Pavlová pozorně baráž sledovala: "Viděla jsem, jak holky hrály s Šternberkem tu baráž a vyhrály s přehledem, takže výsledek byl vynikající. Myslím, že první sezona by byla určitě náročná pro kádr z první ligy, ale nemyslím si, že by to nestálo za ten risk. Jsem v kontaktu se Sabinou Ungrovou, smečařkou, chodily jsme spolu na gymnázium."