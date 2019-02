Skutečně jste ukončil kariéru aktivního závodníka?

Ano. Po loňské sezoně jsem si uvědomil, že už to pro mě po všech stránkách postrádá smysl. Po třiadvaceti letech závodění jsem se rozhodl, že toho nechám. Je to myšleno ve smyslu intenzivního závodění. Samozřejmě se může stát, že někde na jeden závod zaskočím. To jsem nevyloučil. Profesionálnímu závodění se však už věnovat nechci.



Bylo to pro vás loučení s těžkým srdcem?

Asi ani ne. Už se k tomu schylovalo a mému rozhodnutí napomohla i loňská sezona, kdy jsem byl zraněný. Vrátil jsem se a šel jsem na pár závodů do mistrovství světa superbiků. Tam to nestálo po všech stránkách za nic. Navíc jsem si obnovil své zranění z června, kdy jsem měl vykloubenou klíční kost. Byl to docela nepříjemný úraz a už tehdy jsem zvažoval, co dál. Bohužel jsem se nechal přemluvit na pár závodů ve světovém šampionátu superbiků. To celé napomohlo tomu, že jsem se rozhodl definitivně skončit.



Co budete dělat dál? Jaká bude náplň vašeho života?

Moje náplň je docela intenzivní. Stal jsem se manažerem silničářské reprezentace. Je to nová funkce a spíše taková poradní. Juniory má na starosti Michal Salač a já povedu seniory. Ale hlavně po dohodě s českým týmem Willi Race, který jel pár závodů na divokou kartu v Moto2, jsme se dali dohromady a stal jsem se jeho spolumajitelem i manažerem. Pojedeme mistrovství světa supersportů 300.



To je součástí světového šampionátu superbiků?

Ano. Třístovky jsou omezené věkem. Tuším do šestadvaceti let. Je to docela prestižní kategorie, která je na vzestupu. Mělo by tam jezdit až šedesát závodníků, kteří budou rozděleni na dvě skupiny. Je to takový odrazový můstek pro sérii World superbike. Tým se bude jmenovat ACCR Czech Talent Team Willi Race. Měl by to být jakýsi juniorský tým pro sérii World Superbike.



Kdo v jeho barvách pojede?

Pojede za nás dvojice jezdců Vojtěch Schwarz z Prahy a Oliver König z Karviné. Další člen týmu a odchovanec naší Smrž akademie Míla Hřava nás bude zastupovat v domácím šampionátu. U něj bude prioritou připravit ho právě pro mistrovství světa, kde může startovat až příští rok.



Kdysi jste se vyjádřil, že vaším snem je stát se majitelem závodního týmu. Tímhle krokem si ho plníte?

Dá se to tak říct. Byla to ale spíše náhoda. Už pár let jsem zvažoval, co dál. Máme celkem rozumně fungující firmu, ale závody jsem nikdy nechtěl opustit. Trávil jsem na nich celý život a neumím si to bez nich představit. Ale dostat se do role manažera nějakého týmu je hrozně složité. Předběžně jsem měl domluvené, že bych dělal technika přes pérování u jedné italské firmy. Ale nakonec jsme se dali dohromady s týmem Willi Race. Měl bych mít na starosti technickou stránku věci, alei sportovní, a budu rovněž shánět peníze. Je nás v tom zainteresovaných víc. Zhruba sedmdesát procent věcí řeším já. Během závodů se budu starat o techniku a o kluky.



Autoklub České republiky tým zastřešuje?

Ano. Projekt Talent Teamu vznikl už před několika lety. Jezdil za něj Filip Salač a mají jezdce i v jiných motocyklových disciplínách. Plán Autoklubu je takový, aby se tým rozšířil do všech disciplín a podporoval mladé kluky v jejich rozvoji.



Plus s bratrem Matějem a otcem Martinem nadále vedete v Českých Budějovicích vaši Smrž Akademii?

Samozřejmě. Vytížení jsme všichni dost. Většina práce mě teď ale čeká u týmu, protože začínáme prakticky od nuly. Musíme objednat motorky i díly, sestavit je dohromady. Řešíme personální otázky. Je toho strašně moc.



Na motocyklech jaké značky s týmem pojedete?

Pojedeme značku Kawasaki. Loni vyhrála titul, takže je to sázka na jistotu.



Kdy vás čeká první závod mistrovství světa?

Na začátku dubna ve Španělsku v Aragonu. Testovat začneme v polovině března.