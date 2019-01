Jan Tomanec (ve výskoku) zaznamenal v zápase s Kolínem šestadvacet bodů. Stabilně patří mezi nejvíce bodující hráče Lvů | Foto: Zdeněk Píša

Střelecky se daří nejvíce Janu Tomancovi, který i tentokrát zaznamenal nejvíce bodů. Tento sedmadvacetiletý 205 centimetrů vysoký basketbalista, který začínal v Děčíně, hraje již svou osmou sezonu v Mattoni NBL a jeho zkušenosti jsou pro tým Lvů velkým přínosem.



Tradičně patříte mezi nejvíce bodující hráče Lvů. Proti Kolínu vám navíc vycházela i střelba za tři body. Pilujete ji speciálně v tréninku?

Na tréninku se na střelbu za tři body nijak nezaměřuji. V zápase to ale hodně zkouším a s Kolínem mi to tam konečně spadlo. V předchozích utkáních mi chybělo více štěstí.

Kdo z týmu vám nejvíce pomáhá při vašich střeleckých úspěších?

Myslím, že zásluhu má celý tým. Všichni táhneme za jeden provaz. Nedokážu říci, kdo z jednotlivců mi nejvíce asistuje. Asi menší hráči jako Jan Pavlík nebo rozehrávač Kysela.

Právě Jiří Kysela se v utkání s Kolínem zranil. Víte něco o jeho zdravotním stavu?

V tuto chvíli to nevím. Byl to nešťastný moment. V pondělí dopoledne měl jít k lékaři a večer bychom se měli sejít na tréninku. Tak snad dorazí a dozvíme se, jak to s ním vypadá. Snad to nebude nic vážného.

Jaké poznatky jste si z dosavadního průběhu nejvyšší soutěže odnesli?

Mattoni NBL se vůbec nedá srovnávat s I. ligou, kterou jsme hráli předtím. Hra je mnohem rychlejší, hraje se tvrději a každá chyba je náležitě potrestána. V tom jsou zápasy ve srovnání s první ligou zcela rozdílné.

Jaké má nyní tým Jindřichova Hradce podle vás ambice?

Ty cíle zůstávají stále stejné, jak jsme si stanovili před sezonou. Chceme se zachránit a rádi bychom se dostali do předkola play off.

Cítíte, že přicházi zlepšení?

Určitě. Máme mladý tým a postupně využíváme zkušenosti nabyté v předchozích zápasech. Je vidět, že mužstvo si sedá a každý už ví, co má hrát. Po horším začátku se nyní dotahujeme na týmy před námi a věřím, že postup do předkola play off není nereálný.